Лунное затмение 5 июня: кому несет опасность и что строго запрещено делать

Лунное затмение 5 июня (фото: pixabay)

Лунное затмение 5 июня произойдет в знаке Стрельца

Необычное полутеневое лунное затмение в знаке Стрельца произойдет в пятницу, 5 июня 2020 года. Увидеть его смогут жители Европы, Азии, Южной Америки, Австралии и Африки.

Начало затмения произойдет в 20:45 по киевскому времени, а завершится в 00:04. Максимальная фаза явления произойдет в 22:24. И хотя внешне затмение не очень будет отличаться от полнолуния, которое также произойдет в этот день, явление окажет влияние на людей.

Ночью Луна станет немного темнее, и более всего явление скажется на отношениях между людьми, ведь оно произойдет под воздействием Марса и Венеры, пишет Obozrevatel.

Как затмение 5 июня повлияет на людей

Крепкие союзы перед лунным затмением устоят, а в остальных случаях велик риск серьезных разногласий и даже разрыва отношений.

Марс в Рыбах будет влиять на эмоции, когда состояние абсолютного спокойствия может резко перерасти во вспышку гнева. Астрологи рекомендуют всеми силами держать себя в руках, чтобы не наломать дров.

Одинокие люди из-за влияния Венеры могут снизить планку при выборе партнера, а когда мишура рассеется, может быть уже поздно. Если же вы человек замкнутый и стеснительный, вам стоит опасаться алкоголизма, необдуманных покупок, или злоупотребления сладостями в крайнем случае.

Из прошлого может вернуться бывший партнер, но иллюзий на этот счет строить нельзя. С другой стороны, затмение может принести встречу с тем самым человеком, ведь проходить оно будет под знаком Венеры. Главное тут - слушать сердце.

Кому затмение Луны несет опасность и что нельзя делать

Более всего повлияет явление на людей, рожденных в период конец ноября - начало декабря. Кроме того из знаков Зодиака Близнецы, Дева, Рыбы и Стрельцы почувствуют его на себе.

В этот день астрологи не советуют назначать важные переговоры, встречи и собеседования. От решения важных рабочих вопросов, связанных с зарплатой, увольнением, повышением тоже лучше отказаться.

Начало важных дел и проектов тоже стоит отложить, а также отказаться от поездок. На этот день лучше не планировать бракосочетание, хирургические вмешательства и так далее.

Не стоит брать в долг, дарить и принимать подарки и вообще заниматься любыми финансовыми вопросами.

Ранее мы писали, что в июне украинцев ждет опасный коридор затмений.

К слову астрологи назвали знаки Зодиака, которые изменят судьбу в средине июня 2020.

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Автор: Styler