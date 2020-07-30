Під Луганськом чоловік спалив прапор України: у мережу потрапило фото вандала

Під Луганськом неадекват спалив прапор України (колаж РБК-Україна)

У Луганській області чоловік зірвав український прапор і спалив його

В Луганській області, в селі Можняківка чоловік у стані алкогольного сп'яніння осквернив національний прапор. Він підійшов до національного символу біля магазину, вирвав його з флагштока і підпалив. Про кричущий інцидент повідомила на своїй сторінці в Facebook речник поліції Луганській області Тетяна Погукай.

Виїздом на місце події поліцейські протягом години встановили особу правопорушника. Ним виявився 25-річний житель села Танюшівка, який перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння зірвав прапор з флагштока і спалив його.

Зараз на місці події продовжують працювати слідчі встановлюють обставини правопорушення, опитують свідків і встановлюють очевидців події. За даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 338 КК України "Наруга над державними символами".

Під Луганськом спіймали чоловіка, який поглумився над прапором (фото: facebook.com/csomvd)

Як ми раніше повідомляли, у Миколаєві підлітки вирішили погасити Вічний вогонь у сквері імені 68-ми десантників в центрі міста, а свої дії знімали на відео. Ролик після цього хулігани виклали в мережі, щоб стати знаменитими.

Зазначимо, що кілька тижнів тому у Миколаєві дівчата купалися у фонтані і обсихали біля Вічного вогню - така поведінка викликала шквал гніву в мережі.