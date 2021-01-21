Локдаун не для всех: как украинские предприниматели научились обходить карантин

Локдаун 2021 подходит к концу (коллаж РБК-Украина)

Локдаун 2021 в Украине ввели с 8 по 24 января, но многие предприниматели научились его обходить, так как людям нужно жить и кормить свои семьи. Многие мелкие бизнесмены вынуждены были закрыться, но некоторые нашли пути работать.

Как сообщается в материале "Газета.ua", предприниматели создают в социальных сетях группы, куда приглашают пользователей и призывают приходить к ним скупаться.

Так, например, в Оболонском районе столицы, можно купить запрещенные во время карантина предметы.

"Инструменты, краны, смесители? Усе есть. Найдем товар на любой кошелек. Упакуем быстро, - мужчина лет 40 дует в ладони у магазина сантехники возле станции метро "Минская".Представляется Александром. Продукцию предлагает, когда люди проходят мимо магазина", - сообщает издание.

В магазин заходить нельзя, но продавец через 5 минут возвращается с нужным товаром.

"Каждый крутится, как может. Переходить в интернет - не вариант. У мелких магазинов сайтов нет. У людей бизнес упал. Два друга на днях закрылись. Один торговал турецкой одеждой, другой - инструментами. Надоело выкручиваться, как я. Зато хорошо пивным маркетам. Выручка большая, потому что на локдауны народ спивается", - рассказал продавец.

Продолжают работать по столице и экспресс-парикмахерские. Согласно карантинных норм, клиентов должны принимать после предварительной записи. Однако часть заведений этого не придерживаются и впускают клиентов, которые приходят с улицы.

"Будем считать, что вы пришли по предварительной записи. Клиентов не намного меньше. Зато увеличилось таких, которые зовут делать стрижки к себе домой", - рассказала одна из столичных парикмахеров.

Точно также работают и сервисы по швейным услугам. В соцсетях люди описывают всю нелепость ситуации с закрытыми ремонтами одежды и обуви.

Свою историю связанную с ремонтом одежды - написала в Facebook Марина Кузнецова из Днепра.

"У внучки порвалась по шву под мышкой куртка. Мороз, без куртки никак. Звоним швее, которая занимается ремонтами. Она работает - приходишь и отдаешь, а по готовности - забираешь. Казалось бы, нет никаких оснований не разрешать работать. Но нет - нельзя. Полная дурость ", - пишет женщина.

Как мы ранее писали, в Минобразования сделали заявление об учебе детей после локдауна.