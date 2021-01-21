Локдаун не для всіх: як українські підприємці навчилися обходити карантин

Локдаун 2021 підходить до кінця (колаж РБК-Україна)

Локдаун 2021 в Україні запровадили з 8 по 24 січня, але багато підприємців навчилися його обходити, бо людям треба жити й годувати свої сім'ї. Багато дрібних бізнесменів змушені були закритися, але деякі знайшли шляхи працювати.

Як повідомляється в матеріалі "Газета.ua", підприємці створюють у соціальних мережах групи, куди запрошують користувачів і закликають приходити до них скуповуватися.

Так, наприклад, в Оболонському районі столиці, можна придбати заборонені під час карантину предмети.

"Інструменти, крани, змішувачі? Усе є. Знайдемо товар на будь-який гаманець. Упакуємо швидко, - чоловік років 40 дме в долоні біля магазину сантехніки біля станції метро "Мінська".Представляється Олександром. Продукцію пропонує, коли люди проходять повз магазину", - повідомляє видання.

В магазин заходити не можна, але продавець через 5 хвилин повертається з потрібним товаром.

"Кожен крутиться, як може. Переходити в інтернет - не варіант. У дрібних магазинів сайтів немає. У людей бізнес впав. Два друга днями закрилися. Один торгував турецьким одягом, інший - інструментами. Набридло викручуватися, як я. Зате добре пивним маркетам. Виручка велика, тому що на локдауні народ спивається", - розповів продавець.

Продовжують працювати по столиці та експрес-перукарні. Відповідно до карантинних норм, клієнтів повинні приймати після попереднього запису. Однак частина закладів цього не дотримуються і впускають клієнтів, які приходять з вулиці.

"Будемо вважати, що ви прийшли за попереднім записом. Клієнтів не набагато менше. Зате побільшало таких, які звуть робити стрижки до себе додому", - розповіла одна зі столичних перукарів.

Точно також працюють і сервіси по швейним послугам. У соцмережах люди описують всю безглуздість ситуації з закритими ремонтами одягу і взуття.

Свою історію пов'язану з ремонтом одягу - написала в Facebook Марина Кузнєцова з Дніпра.

"У внучки порвалася по шву під пахвою куртка. Мороз, без куртки ніяк. Дзвонимо кравчині, яка займається ремонтами. Вона працює - приходиш і віддаєш, а по готовності - забираєш. Здавалося б, немає ніяких підстав не дозволяти працювати. Але ні - не можна. Повна дурість ", - пише жінка.

Як ми раніше писали, в Міносвіти зробили заяву про навчання дітей після локдауну.