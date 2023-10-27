LOBODA у блискучій сукні, яка ледь прикриває груди, прогулялася пляжем: гарячі фото

Світлана Лобода, яка днями змусила усіх говорити про її ймовірне весілля , знову розбурхала своїх прихильників та меломанів. Цього разу - відвертим нарядом та новою україномовною піснею.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -акаунт співачки.

Так, 27 жовтня у Світлани вийшла лірична пісня "Київ-Ніцца".

"Любов не знає меж, коли серце знаходить свій дім. "Київ-Ніцца" - це історія двох людей, розділених відстанню і обставинами, але навічно об’єднаних коханням”, прокоментувала прем’єру співачка.

Меломани оцінили нове творіння артистки, про що вони пишуть у коментарях:

Це твоя найкраща українська пісня! Чекаю з нетерпінням на кліп!

Це неймовірно красиво

Божественно смачно

Дуже актуально… Зараз багато людей в розлуці, розкиданих по різних країнах.

Українською пісні звучать набагато краще!

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Буквально за кілька годин після виходу пісні Лобода вирішила ще "додати жару", опублікувавши фото, на яких вона у відвертій червоній сукні, що ледь прикриває груди, розгулює пляжем.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

"Як дитина радію, коли вам подобається те, що подобається мені. "Київ-Ніцца" - історія, що з різними іменами та назвами міст сьогодні живе в кожному з нас. В головній ролі - завжди любов..." - підписала світлини 41-річна зірка.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)