Лікарня Охматдит отримала нове нейрохірургічне обладнання від фонду Ахметова

Головна дитяча лікарня країни "Охматдит" 3 грудня 2024 року отримала сучасне обладнання від Фонду Ріната Ахметова. Це нейрохірургічні інструменти, призначені для діагностики та лікування захворювань головного мозку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Передача цього обладнання - це інвестиція в здоров’я і розвиток кожної дитини. Ми переконані, що завдяки таким інноваційним засобам маленькі пацієнти отримають можливість швидше одужати, що, своєю чергою, дасть їм шанс на краще майбутнє", - каже Андрій Міщенко, керівник програм і проєктів фонду.

Передача обладнання Охматдиту є частиною програми "Рінат Ахметов - Дітям". Протягом року програма реалізує проєкти, які всебічно підтримують дітей, чиє дитинство відібрала російська агресія. Це лікування, реабілітація, психологічна підтримка, а також розкриття талантів через низку мотивуючих заходів.

Передане обладнання дозволить фахівцям обстежувати, лікувати або видаляти пошкоджені тканини чи новоутворення в головному мозку, використовуючи тонкий ендоскоп із камерою. Це забезпечить пацієнтам швидке відновлення після операцій.

Ця передача стала черговим етапом підтримки Охматдиту після терористичного ракетного удару у липні 2024 року.

Раніше лікарня отримала:

два сучасні реанімобілі;

ультразвукове обладнання для точнішої діагностики;

п’єзоультразвуковий апарат для складних кісткових операцій;

апарат для з’єднання кісток, щоб уникнути повторних операцій;

електроміографічну систему, важливу для діагностики неврологічних і м’язових захворювань.

Понад 4000 дітей щороку отримають можливість пройти точну діагностику та життєво необхідні операції завдяки переданому обладнанню.

Фонд Ріната Ахметова вже багато років допомагає медичним установам України у кризових ситуаціях. У 2019 році було реалізовано проєкт "200 швидких для України", який став найбільшим приватним благодійним проєктом у сфері невідкладної медицини за часи Незалежності.

Під час пандемії COVID-19 Фонд закупив і передав понад 200 апаратів ШВЛ для державних лікарень, попри глобальний дефіцит такого обладнання. Понад 5 млн дітей вже отримали допомогу від Фонду Ріната Ахметова.