Лікарі показали, яку хворобу можна підчепити від водойм з качками

Нині в Україну прийшла спека, а разом із нею люди хочуть остудитись у водоймах. Але таке купання в деяких місцях може бути дуже небезпечним. Річ у тому, що озерах, де плавають качки, можна підчепити шистосоматидний дерматит. Його ще називають "качиною хворобою", "свербіжем купальщиків", "водним свербіжем".

Про захворювання попередила сімейний лікар Наталія Шевчук на Facebook-сторінці "Медичний центр Доказові".

Що потрібно знати

Така хвороба на шкірі виникає після купання в заражених церкаріями (личинками качиних гельмінтозів - шистосом) водоймах. Церкарії видів Schistosoma, які заражають птахів та ссавців, але не людей, можуть проникнути через шкіру при контакті із забрудненою прісною чи солоною водою.

Кінцевим господарем пташиних шистосом, що викликає так званий "свербіж купальників", виступають водоплавні птахи.

Яйця шистосом потрапляють у воду разом із фекаліями птахів, з них вилуплюються мірацидії, що проникають у тіло черевоногих молюсків.

Після виходу з тіла брюхоногого молюска, що виступає в ролі проміжного господаря, церкарії деяких видів трематод заражають наступного господаря, проникаючи крізь покриви шкіри (птаха).

Але іноді при спробі заразити неспецифічного господаря з грубішими шкірними покривами (наприклад, людини) пташині церкарії гинуть, проте як первинна реакція здатна викликати подразнення шкіри, алергію та сильний свербіж.

Симптоми "качиної хвороби"

сверблячі плямисто-папульозні або везикульозні ураження шкіри на місці впроваджень

ураження шкіри можуть супроводжуватися системною фебрильною реакцією, що триває 5-7 днів, і спонтанно зникають.

висипання супроводжуються нестерпним свербінням

Особливо активними личинки стають у сонячні дні у теплій воді (на глибині 30-60 см).

Діагноз церкаріального дерматиту ставлять з клінічних проявів. Більшість випадків не потребує медичного втручання. Але можуть налякати своєю незрозумілістю. Лікування церкаріозного дерматиту є симптоматичним, це - прохолодні компреси, засоби, що знімають свербіж.

Як не заразитися

Щоб не заразитися церкаріозом необхідно: