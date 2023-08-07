Врачи показали, какую болезнь можно подцепить из водоемов с утками

Сейчас в Украину пришла жара, а вместе с ней люди хотят охладиться в водоемах. Но такое купание в некоторых местах может быть очень опасно. Дело в том, что озерах, где плавают утки, можно подцепить шистосоматидный дерматит. Его еще называют "утиной болезнью", "зудом купальщиков", "водным зудом".

О заболевании предупредила семейный врач Наталия Шевчук на Facebook-странице "Медичний центр Доказові".

Что нужно знать

Такая болезнь на коже возникает после купания в зараженных церкариями (личинками утиных гельминтозов – шистосом) водоемах. Церкарии видов Schistosoma, которые заражают птиц и млекопитающих, но не людей, могут проникнуть через кожу при контакте с загрязненной пресной или соленой водой.

Конечным хозяином птичьих шистосом, вызывающим так называемый "зуд купальщиков", выступают водоплавающие птицы.

Яйца шистосом попадают в воду вместе с фекалиями птиц, из них вылупляются мирацидии, проникающие в тело брюхоногих моллюсков.

После выхода из тела брюхоногого моллюска, выступающего в роли промежуточного хозяина, церкарии некоторых видов трематод заражают следующего хозяина, проникая сквозь покровы кожи (птица).

Но иногда при попытке заразить неспецифического хозяина с более грубыми кожными покровами (например, человека) птичьи церкарии погибают, однако как первичная реакция способна вызвать раздражение кожи, аллергию и сильный зуд.

Симптомы "утиной болезни"

зудящие пятнисто-папулезные или везикулезные поражения кожи на месте внедрений

поражения кожи могут сопровождаться продолжающейся 5-7 дней системной фебрильной реакцией и спонтанно исчезают

высыпания сопровождаются невыносимым зудом

Особенно активными личинки становятся в солнечные дни в теплой воде (на глубине 30 – 60 см).

Диагноз церкариального дерматита ставят исходя из клинических проявлений. Большинство случаев не нуждается в медицинском вмешательстве. Но могут испугать своей непонятностью. Лечение церкариозного дерматита является симптоматическим: прохладные компрессы, средства, снимающие зуд.

Как не заразиться

Чтобы не заразиться церкариозом необходимо: