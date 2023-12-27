Лікарі назвали несподівані ознаки проблем з щитовидною залозою

Існують класичні ознаки проблем із щитовидною залозою - залозою у формі метелика на передній частині шиї. При гіпертиреозі зазвичай посилюється пітливість, часто відчуваєте жар, втрачаєте вагу, а серце б'ється швидше. При недостатній активності щитовидної залози (гіпотиреоз) симптоми протилежні - ви відчуваєте холод, набираєте вагу і серце сповільнюється.

Які ще існують ознаки проблем із щитовидною залозою, на які ви можете не звертати уваги, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на WebMD.

Туман у голові

Щитовидна залоза надсилає в мозок певні гормони, які допомагають йому виконувати безліч функцій. Коли гіпотиреоз уповільнює потік цих гормонів, одним з побічних ефектів є "туман у голові". Вам може бути важко зосередитись, запам'ятати речі або ясно мислити.

Різкі зміни настрою

Вам сумно та тривожно? Причин може бути багато, але у списку є проблеми із щитовидною залозою. Депресія часто є першою ознакою проблем із щитовидною залозою. З цим також пов'язане занепокоєння. При гіпотиреозі частіше виникає депресія. Тривога часто зустрічається при гіпертиреозі.

Проблеми при вагітності

Дослідження показують, що, якщо у вас невиліковне захворювання щитовидної залози, у вас з більшою ймовірністю виникнуть ускладнення під час вагітності, такі як стан, що називається прееклампсією. У вас також більше шансів на викидень або мертвонародження. Ви можете народити передчасно або народити дитину з низькою вагою.

Проблеми при менструації

Проблеми з менструацією може бути ознакою захворювання щитовидної залози. Дуже легкі, рясні або нерегулярні менструації можуть бути симптомами. Якщо у вас взагалі немає менструації, це також може бути ознакою. У дівчаток із захворюваннями щитовидної залози перша менструація може розпочатися дуже рано чи дуже пізно.

Опухле обличчя

Ваше обличчя виглядає пухким чи опухлим? Це може бути зайва рідина, через яку ваше тіло затримується через те, що ваша щитовидна залоза працює неправильно. Зазвичай ви найбільше помітите це на повіках, губах та мові.

Нечіткий зір

Іноді захворювання щитовидної залози призводить до накопичення зайвої рідини у тканинах навколо очей. Коли це відбувається, захворювання очей щитовидної залози може призвести до збільшення м'язів, які контролюють ваші очі. Ви можете виявити, що у вас проблеми з концентрацією уваги або ваш зір може бути розмитим. У вас також може бути двоїння в очах.

Тунельний синдром зап'ястя

Зайва рідина утворюється і в інших місцях вашого тіла. Нерви, що йдуть до рук, проходять через тунель м'яких тканин біля зап'ястя. Коли ця тканина набухає через занадто велику кількість рідини, вона може чинити тиск на нерви, що знаходяться там. Оніміння, поколювання та слабкість у пальцях називається тунельним синдромом зап'ястя.

У вашої їжі стає інший смак

Ви відчуваєте смак як ротом, і мозком. Коли ваша щитовидна залоза не працює так, як має бути, вона може порушити одну або обидві частини смакового процесу. Це може змінити смак їжі для вас.

Низьке лібідо

Коли ваша щитовидна залоза уповільнюється, уповільнюється ваш метаболізм. Ваш метаболізм контролює органи вашого тіла, які виділяють статеві гормони. Коли у вас низький рівень цих гормонів, ваш сексуальний потяг страждає.

Випадання волосся

Це нормально - втрачати волосся щодня. Але якщо ви починаєте більше помічати шкіру голови або помічаєте зміни у загальній товщині волосся, причиною може бути ваша щитовидна залоза. Зазвичай це проблема лише при тяжких захворюваннях щитовидної залози, які у вас спостерігаються протягом тривалого часу.

Підвищений артеріальний тиск

Недостатня активність щитовидної залози може призвести до того, що ваші кровоносні судини стануть менш гнучкими, через що серцю буде складніше перекачувати кров до всіх частин тіла. Гіперактивна щитовидна залоза може підвищити кров'яний тиск і змусити серце битися швидше.

Проблеми з туалетом

Запор може бути ознакою гіпотиреозу. Як і часте випорожнення. Якщо у вас проблеми із щитовидною залозою, у вас також може бути рідкий стілець.