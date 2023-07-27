Лікар розповіла про серйозну реакцію на укуси комарів: кому загрожують кровопивці

Укуси комарів можуть дуже проявлятися в деяких людей, яким комахи приносять розвиток синдрому Скітера - це алергічна реакція на білки, що містяться в слині комарів. Самці комарів не кусають людей, тому синдром Скітера виникає через укуси самок комарів.

Про це розповіла директор однієї із приватних клінік Києва Наталія Сливка на Facebook.

Що потрібно знати про укуси комарів

У слині звичайного комара виявлено 12 білків, які можуть спричинити алергічну реакцію. Така реакція не є спільною для всіх, Проте люди з тенденцією до розвитку алергії, схильні до цього синдрому.

Цей синдром важко виявити відразу, оскільки почервоніння після укусу комарів є нормальною реакцією.

Через годину після укусу зберігаються такі симптоми:

набряк

підвищена температура на ураженій ділянці

почервоніння та свербіння

біль

можлива висока температура

Як лікувати сильну реакцію на укуси комарів

Дуже добре допомагають антигістамінні препарати, гормональні, протизапальні.

Вигляд комарів, які "відповідальні" за розвиток цього синдрому не встановлені, як і категорія людей, схильних до його розвитку.

Одним з найкращих способів запобігти синдрому Скітера є запобігання укусам комарів в першу чергу.

Навіть, якщо у вас не розвивається таке явище, укуси комарів можуть спричинити неприємні відчуття.

Що робити, щоб не кусали комарі