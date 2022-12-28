Лікар розповіла, кому категорично не можна робити МРТ: хто у списку

Часто пацієнтам при певних скаргах можуть призначити МРТ (магнітно-резонансну томографію). Така процедура найбільш ефективна для дослідження м’яких тканин. Однак, не усім можна її робити.

Про це повідомила невролог та невропатолог Ольга Шульга в Instagram .

Лікар каже, що на відміну від КТ (комп’ютерної томографії), при МРТ організм не зазнає масивного впливу іонізуючого випромінювання. Апарати мають різну потужність, що вимірюється в одиницях Тесла. Чим вища потужність - тим краща діагностика.

Також, щоб покращити зображення та з метою диференціювання хвороб, використовується контрастна речовина на основі гадолінію.

"Загальна рекомендація перед проведенням контрастування - визначити рівень креатиніну та кліренс креатиніну (визначає лікар за формулою)", - каже лікар.

Чи можна зробити МРТ на "весь організм"

Таке МРТ робити можна, проте недоцільно. Зокрема, окремі органи та структури краще "видно" на КТ. А для головного та спинного мозку кращим буде МРТ.

Лікар зазначає, що МТР головного мозку триває від 15 до 90 хвилин. Режими, послідовність, тривалість і об’єм обстеження визначається лікарем.

"Зазвичай, лікар переглядає від 600 до 2500 сканів (фотографій). Тому з розумінням варто відноситись до того, що заключення щодо обстеження вам можуть видати через 1-3 дні. В Європі ці терміни можуть становити до 2 тижнів", - йдеться у повідомленні.

Кому не можна робити МРТ

Не можна робити МРТ пацієнтам, в тілі у яких є:

протези;

клапани;

штучні водії ритму серця;

скоби;

металеві імпланти;

штучні суглоби.

Якщо у вас є брекети, то варто запитати в ортодонта щодо матеріалу, з якого вони зроблені та можливості проведення процедури.

Що потрібно зняти перед процедурою

Необхідно залишити вдома прикраси, заколки, годинник, окуляри та перуки. Також варто обрати бюстгальтер без кісточок і зніміть зубні протези.

Пацієнти, які роблять МРТ вперше, можуть відчувати боязнь закритого приміщення (клаустрофобію).

"Повідомте лікаря, для цього вам дають спеціальну помпу, при стисканні якої лікар отримує сигнал та зупинить процедуру", - додав невролог.