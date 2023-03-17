Чи потрібно стригти дитину в рік налисо: це варто знати батькам

Коли малюкові виповнюється один рік для багатьох батьків виникає питання - стригти дитину налисо чи ні. Деякі сім'ї вважають це обов'язковим, адже думають, що так покращиться стан волосся. Однак, це поширений міф.

Про це повідомила дерматолог та трихолог Катерина Бакіко в Instagram .

Звідки виник міф

За словами лікаря, цей міф бере свій початок з древньої Київської Русі. У цьому віці дітей голили налисо.

"Це символізувало прийняття у сім’ю, адже дитина жива та здорова цілий рік, у часи коли дитяча смертність була вкрай високою", - йдеться у повідомленні.

Як росте волосся у дитини

Ріст та формування волосся у дитини проходить у декілька стадій. Під час народження, діти зазвичай мають так зване "лануго" - ніжне волосся, яке потім може стиратись, особливо на потилиці під час тертя і сну.

Потім волосся переходить у наступну фазу росту - велюсну. Воно вже міцніше і щільніше. Далі переходить у наступну - утворення термінального волосся. Його дитина буде мати довгий період.

Однак, лікар зазначила що ці періоди інколи зсуваються, наприклад, у дітей, які вже народжуються з доволі довгим волоссям.

"Стадія переходу до термінального міцного волосся є приблизно у діапазоні 1-2 річного віку. І банальні пояснення людей, кому вистригання волосся "допомогло", вони просто робили цю процедуру у період природної фази заміни волосся", - каже дерматолог.

Зокрема, кількість волосяних фолікулів, з яких росте волосся, їх густота, колір волосся та його структура закладаються генетично. На це впливає тип волосся батьків, етнічність та стать. Лікар каже, що повпливати на це обстриганням, вітамінами та масажем шкіри голови - неможливо.

Як це на дитину впливає

За словами експерта, це може травмувати дитину психологічно, ситуація може бути для дитини стресовою. Тому не варто обстригати волосся в один рік, адже заміна волосся все одно настане природним чином, без насильства.

Ріст волосся - природний процес, не слід у нього вмішуватись без нагальної потреби.