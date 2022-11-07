Лікар розніс популярні ліки, які зовсім не працюють

Начебто заспокійливий препарат валеріана, який такий популярний серед українців, зовсім не працює.

Чому валеріана не працює

"Валеріана - ідеальний плацебо препарат на території колишнього радянського союзу. Навіть якщо вона болгарська", - написав лікар.



Євген повідомив, що ефективність валеріани 20-25%, у неї дійсно немає протипоказань та побічних ефектів, але ефективність дорівнює ефекту плацебо.



"Всі авторитетні організації світу не визнають валеріану як лікарський засіб і є дослідження, що вона не покращує сон, не зменшує тривожність. (На рівні плацебо)", - наголосив невролог.

За словами фахівця, що справді може допомагати у спиртовому розчині валеріани, то це спирт, і сам процес "рахунку" крапель.

"На кішок діють - ефіри, які знаходяться у складі настойки валеріани, вони нагадують котикам (чоловічої статі) феромони котиків жіночої статі. Якщо вам справді допомагає валеріана, то вам допоможуть позитивні емоції, спілкування з рідними, чай, свіже повітря та прогулянка перед сном !" – резюмував Скрипник.

Нагадаємо, що валеріану позиціонують як седативний засіб, що допомагає заспокоїтися.