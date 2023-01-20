Лікар розніс мазь Вишневського, яку активно використовували у СРСР

Мазь Вишневського, або лінімент бальзамічний за Вишневським (іноді лат. Linimentum balsamicum Wishnevsky), - лінімент дратівливої дії, застарілий засіб, що широко використовується в пострадянському просторі для лікування ран, опіків, шкірних виразок та нагноєнь. Але використовувати її зовсім не потрібно, є сучасніші препарати.

Про це розповів фізіолог та представник доказової медицини Олексій Божко на своїй сторінці в Instagram.

Чому мазь Вишневського із "темних часів"?

Лікар пояснив, що коли Вишневський-старший створював цю мазь (у 20-ті роки ХХ століття), то антибіотиків чи навіть стрептоциду ще не існувало, а наше розуміння механізму загоєння ран було на рівні: “ну там шкіра та сполучна тканина якось наростають і якось все гояться".

"У ті темні часи ідея взяти дьоготь, ксероформ і касторову олію, змішати і отримати препарат, який ну хоч якось вбиватиме мікроби, не здавалася дурною. Але так було в 20-ті, а вже в 40-і стало зрозуміло, що від мазі Вишневського більше шкоди, аніж користі", - повідомив Божко.

Що не так із маззю Вишневського?

Це дуже слабкий антисептик, що провокує утворення злоякісних новоутворень.

Ця мазь утворює плівку над шкірою! Через це порушується терморегуляція і виникає анаеробна флора.

Після цього під раною може утворитися гній!

Лікар нагадав, що під час Другої Світової війни багато солдатів втратили кінцівки через цю мазь.

"Нагрівання тканин сприяє зростанню та розмноженню бактерій і поріз може перерости в рану з дуже великим нагноєнням. Жоден доказовий лікар не призначить вам цю мазь", - резюмував медик.