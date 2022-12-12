Лікар попередила про небезпеку популярного антисептика для горла: дуже токсичний
Антисептики для горла, до складу яких входить фенол, зовсім не невинні, а навіть небезпечні. Нехай вас не приваблює червоний колір та вишневий смак цих ліків, їхній склад досить токсичний.
Про те, чому небезпечні антисептики для горла з фенолом, розповіла лікар зі Львова Вікторія П'єць на своїй сторінці в Instagram.
Чим небезпечний фенол?
Фенол – це органічна сполука складу C6H5OH.
Оскільки він має анестетичну дію, при його контакті зі шкірою не відчувається біль, але з часом з'являються опіки. При всмоктуванні через шкіру великої кількості фенолу відбувається ураження ЦНС та кровоносних судин, можлива поява фенольної гангрени.
Якщо площа фенольного опіку більше 25% - то це смертельно.
Наприклад, ви використовуєте засіб для ротової порожнини з Фенолом.
Ваш біль зменшиться, але за рахунок мікроопіків слизової оболонки. Частина фенолу зв'язується з білками організму та утворює токсичні сполуки, що впливають на ЦНС, систему крові, і як наслідок можуть бути анемія, розлади психіки, алергічна реакція, опіки, судоми та набряк легень.
Також у складі є небезпечний барвник Понсо. За повідомленням Управління з охорони навколишнього середовища США (EPA), максимальна припустима доза фенолу при потраплянні в організм 0.6 мг/1 кг ваги протягом 1 доби.
Смертельна доза фенолу для дітей
Припустимо, що ви даєте антисептик дитині 2 роки вагою 12 кг, наприклад 4 рази згідно з інструкцією, рахуємо кількість фенолу, який потрапить в її організм - виходить 5,1 мг. Смертельна доза для дитини 7.2 мг.
Нагадаємо, що фенол у крові з'єднується з гемоглобіном і знову ж таки має токсичну сполуку подібну дію до метгемоглобіну.
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