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Лікар назвав препарат, що допомагає при магнітних бурях

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Понеділок 22 травня 2023 09:25
Лікар назвав препарат, що допомагає при магнітних бурях Як уберегтися від магнітних бур (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Магнітні бурі – часта причина поганого самопочуття людей із серцево-судинними проблемами та схильністю до головного болю. Останні наукові дослідження показують, що магнітні шторми на Сонці негативно впливають на синтез мелатоніну в нашому організмі, що і призводить до поганого самопочуття.

Який препарат може допомогти за поганого самопочуття при магнітних бурях, розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Що таке мелатонін і де він утворюється

Мелатонін - це гормоноподібна речовина, яка відповідає за регуляцію біоритмів "сон-неспання" і утворюється в залозі під назвою епіфіз або шишкоподібне тіло.

Епіфіз найкраще функціонує в молодому віці людини, після 40 років кількість мелатоніну, що виробляється шишкоподібною залозою, починає зменшуватися. Це і призводить до більшої чутливості організму до сонячних шторм.

Чи потрібно вживати мелатонін при магнітних бурях

Цюрак рекомендує порадитися з лікарем, перш ніж приймати мелатонін при безсонні, головному болі або коливанні тиску. Незважаючи на те, що більшість біодобавок з мелатоніном безрецептурні, все ж таки ця речовина має свої протипоказання: епілепсія, цукровий діабет та онкологічні захворювання.

Нагадаємо, що лікарі радять метеозалежним у період бур пити більше води, обмежити вживання алкоголю і солі, а також уникати стресів і нервових навантажень. Також, щоб полегшити свій стан, дуже важливо висипатись і не навантажувати організм.

Нагадаємо, що у травні Землю накриє серія магнітних бур.

Раніше доктор Комаровський розповів усю правду про метеозалежність.

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