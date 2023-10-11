Врач назвал новый "ужасный симптом" COVID, который лютует сейчас
Врач предупредил, что все больше и больше пациентов испытывают ужасные головные боли после положительного результата теста на COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание Express.
Коронавирус снова лютует
По словам семейного врача Хелен Уолл из Манчестера, вирус "сеет хаос", поскольку в последние месяцы число случаев заболевания возросло.
"Похоже, многие не верят, что их тяжелые вирусные симптомы могут быть связаны с Covid. Иногда очень трудно убедить людей, что у них действительно эта инфекция", - сообщила медик.
Отметим, что с июля этого года количество случаев Covid в Великобритании возросло, это же касается и стран Европы.
Медики связывают рост заболеваемости с появлением летом штаммов Эрис и Пирола, которые являются мутациями Омикрона.
Доктор Уолл сказала, что повторные заболевания инфекцией могут быть связаны с ослаблением иммунитета к вакцине.
Симптомы коронавируса сейчас
По словам врача, многие пациенты испытывают ужасные головные боли наряду с другими симптомами.
"Вирусы поражают каждую клетку вашего тела, поэтому, если у вас головные боли, жар, общие боли, кашель, скорее всего, у вас вирус, будь то Covid, грипп или что-то еще", - сказала она.
Считается, что варианты Эриса и Пиролы могут вызывать симптомы, аналогичные побочным эффектам Омикрона.
К ним относятся:
- Насморк
- Головная боль
- Усталость (легкая или тяжелая)
- Чихание
- Боль в горле
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