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Врач назвал новый "ужасный симптом" COVID, который лютует сейчас

Среда 11 октября 2023 16:17
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Врач назвал новый "ужасный симптом" COVID, который лютует сейчас Фото: Врач назвал симптомы коронавируса (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Врач предупредил, что все больше и больше пациентов испытывают ужасные головные боли после положительного результата теста на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на издание Express.

Коронавирус снова лютует

По словам семейного врача Хелен Уолл из Манчестера, вирус "сеет хаос", поскольку в последние месяцы число случаев заболевания возросло.

"Похоже, многие не верят, что их тяжелые вирусные симптомы могут быть связаны с Covid. Иногда очень трудно убедить людей, что у них действительно эта инфекция", - сообщила медик.

Отметим, что с июля этого года количество случаев Covid в Великобритании возросло, это же касается и стран Европы.

Медики связывают рост заболеваемости с появлением летом штаммов Эрис и Пирола, которые являются мутациями Омикрона.

Доктор Уолл сказала, что повторные заболевания инфекцией могут быть связаны с ослаблением иммунитета к вакцине.

Симптомы коронавируса сейчас

По словам врача, многие пациенты испытывают ужасные головные боли наряду с другими симптомами.

"Вирусы поражают каждую клетку вашего тела, поэтому, если у вас головные боли, жар, общие боли, кашель, скорее всего, у вас вирус, будь то Covid, грипп или что-то еще", - сказала она.

Считается, что варианты Эриса и Пиролы могут вызывать симптомы, аналогичные побочным эффектам Омикрона.

К ним относятся:

  • Насморк
  • Головная боль
  • Усталость (легкая или тяжелая)
  • Чихание
  • Боль в горле

Ранее мы писали, как теперь будет проходить вакцинация от Covid-19 и кому нужно делать бустер.

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