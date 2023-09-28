Лікар назвав головну особливість нового COVID та розповів, як уберегтися

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання Express.

У чому особливість нового штаму коронавірусу

За словами медика, із Омікрона вірус мутував у новий штам. Хоча в Уельсі поки не зареєстровано випадків мутації, були повідомлення про новий варіант Covid в Англії та Шотландії.

Лікар Атертон повідомив, що новий вірус передається набагато легше, саме це його непокоїть.

"І ми маємо деякі докази того, що він може більше передаватися в закритих приміщеннях, таких як будинки для людей похилого віку, в'язниці, лікарні", - сказав він.

Як уберегтися від нового штаму

На щастя, доктор Атертон вважає, що існуючі вакцини, як і раніше, зможуть запобігти наслідкам для здоров'я від нового штаму.

У зв'язку з цим він закликав усіх, хто має право на вакцину, "піти та отримати її".

Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії (UKHSA) підтвердило, що попередні дані свідчать про те, що вакцина, як і раніше, буде ефективна проти штаму BA.2.86.

Хоча поточні дані повністю не підтверджені, немає жодних доказів того, що BA.2.86 з більшою ймовірністю може викликати серйозні захворювання у людей, ніж штами, що циркулюють нині.