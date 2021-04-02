Лидер ОПЗЖ Бойко: нет данных, чтобы называть Путина убийцей
Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Политик увильнул от прямого ответа, сказав, что таких данных у него нет.
Об этом политик высказался в эфире политического шоу "Право на владу" на канале 1+1.
После того как Юрию Бойко задали прямой вопрос, считает ли он (как и Джо Байден) Владимира Путина убийцей, политик предположил, что президента США просто подловили журналисты таким вопросом.
"Я думаю, что президента Байдена просто поймали журналисты", - заявил Бойко.
Сопредседатель ОПЗЖ возмутился, как можно на таком высоком уровне обсуждать подобные вопросы. Ведь после таких высказываний переговоры в "нормандском формате" будут невозможны.
"А как вы собираетесь вести переговоры в "нормандском формате" с такой позицией? Вы будете договариваться или обвинять кого-то, обзывать? Не вы, допустим, а президент страны. Вот он поедет на переговоры - и что ему делать? В "нормандском формате" сидит госпожа Меркель, сидит господин Макрон, сидит господин Путин - заходит господин Зеленский и говорит: "Я с тобой вообще говорить не буду"? Или как?" - заявил Бойко.
Журналисты снова повторили вопрос, уточнив, что Байдену тоже доведется встречаться с Путиным, но это не мешает ему открыто демонстрировать свою позицию.
"У меня нет таких данных, что он - убийца", - подчеркнул Бойко.
Видео: Юрий Бойко рассказал, считает ли Путина убийцей (tsn.ua)
Напомним, что президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей 17 марта в интервью телеканалу ABC.
Ранее сообщалось, о чем говорил Джо Байден во время пресс-конференции.