Лидер ОПЗЖ Бойко: нет данных, чтобы называть Путина убийцей

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. Политик увильнул от прямого ответа, сказав, что таких данных у него нет.

Об этом политик высказался в эфире политического шоу "Право на владу" на канале 1+1.

После того как Юрию Бойко задали прямой вопрос, считает ли он (как и Джо Байден) Владимира Путина убийцей, политик предположил, что президента США просто подловили журналисты таким вопросом.

"Я думаю, что президента Байдена просто поймали журналисты", - заявил Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ возмутился, как можно на таком высоком уровне обсуждать подобные вопросы. Ведь после таких высказываний переговоры в "нормандском формате" будут невозможны.

"А как вы собираетесь вести переговоры в "нормандском формате" с такой позицией? Вы будете договариваться или обвинять кого-то, обзывать? Не вы, допустим, а президент страны. Вот он поедет на переговоры - и что ему делать? В "нормандском формате" сидит госпожа Меркель, сидит господин Макрон, сидит господин Путин - заходит господин Зеленский и говорит: "Я с тобой вообще говорить не буду"? Или как?" - заявил Бойко.

Журналисты снова повторили вопрос, уточнив, что Байдену тоже доведется встречаться с Путиным, но это не мешает ему открыто демонстрировать свою позицию.

"У меня нет таких данных, что он - убийца", - подчеркнул Бойко.

Видео: Юрий Бойко рассказал, считает ли Путина убийцей (tsn.ua)