Леся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людей

Леся Никитюк попала в веселую ситуацию (фото: пресс-служба Нового канала)

Яркая и непредсказуемая Леся Никитюк, которая живет с меценатом Рафиком, призналась, что когда-то убирала в дорогом отеле вместе с Пенелопой Крус.

Этой историей, которая случилась во время Каннского кинофестиваля, ведущая поделилась во время шоу "Хто зверху?" на Новом канале.

"Меня пригласили туда, ведь я озвучивала главную героиню мультфильма "Монстры на каникулах 2". Сначала была премьера ленты, потом мы праздновали, общались с прессой. Даже главный режиссер мультика Геннди Тартаковский был. Такой кайф", - начала рассказ Леди Ле.

Леся Никитюк на шоу "Хто зверху?" (фото: пресс-служба Нового канала)

Жила украинская суперстар в элитном и роскошном отеле, где ее соседями на этаже были всемирно известные звезды, например, Кейт Бланшетт. А этажом выше поселилась Пенелопа Крус.

"Я узнала об этом и начала думать, как же с ней встретиться, чтобы сфотографироваться. Кстати, там были очень роскошные завтраки: из серебряных чайничков наливали напитки, а чайные листья можно было набирать в специальные натуральные мешочки. У меня тогда как будто простуда начиналась, поэтому подумала набрать себе чаю в номер. И вот я беру эти пакетики, кладу в задний карман брюк, поднимаюсь на этаж Пенелопы Крус, а там – множество людей. Далее открывается дверь, и выходит она. Я смотрю на нее, она на меня, улыбаемся друг другу. Достаю телефон из заднего кармана, где были те пакетики, и они выпадают. Ну, что? У меня – испанский стыд, рука-лицо. Пенелопа Крус сначала смотрит, а потом начинает вместе со мной собирать эти пакетики. После этого просто не смогла попросить ее сделать селфи, поэтому поблагодарила, забрала чай и ушла", - призналась Никитюк.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее мы писали, что Леся Никитюк едет в необычное путешествие сразу после Нового года.