ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Леся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людей

Киев, Пятница 01 января 2021 15:01
Леся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людей
Леся Никитюк попала в веселую ситуацию (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Styler

Яркая и непредсказуемая Леся Никитюк, которая живет с меценатом Рафиком, призналась, что когда-то убирала в дорогом отеле вместе с Пенелопой Крус.

Этой историей, которая случилась во время Каннского кинофестиваля, ведущая поделилась во время шоу "Хто зверху?" на Новом канале.

"Меня пригласили туда, ведь я озвучивала главную героиню мультфильма "Монстры на каникулах 2". Сначала была премьера ленты, потом мы праздновали, общались с прессой. Даже главный режиссер мультика Геннди Тартаковский был. Такой кайф", - начала рассказ Леди Ле.

Леся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людейЛеся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людей

Леся Никитюк на шоу "Хто зверху?" (фото: пресс-служба Нового канала)

Жила украинская суперстар в элитном и роскошном отеле, где ее соседями на этаже были всемирно известные звезды, например, Кейт Бланшетт. А этажом выше поселилась Пенелопа Крус.

"Я узнала об этом и начала думать, как же с ней встретиться, чтобы сфотографироваться. Кстати, там были очень роскошные завтраки: из серебряных чайничков наливали напитки, а чайные листья можно было набирать в специальные натуральные мешочки. У меня тогда как будто простуда начиналась, поэтому подумала набрать себе чаю в номер. И вот я беру эти пакетики, кладу в задний карман брюк, поднимаюсь на этаж Пенелопы Крус, а там – множество людей. Далее открывается дверь, и выходит она. Я смотрю на нее, она на меня, улыбаемся друг другу. Достаю телефон из заднего кармана, где были те пакетики, и они выпадают. Ну, что? У меня – испанский стыд, рука-лицо. Пенелопа Крус сначала смотрит, а потом начинает вместе со мной собирать эти пакетики. После этого просто не смогла попросить ее сделать селфи, поэтому поблагодарила, забрала чай и ушла", - призналась Никитюк.

Леся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людейЛеся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людейЛеся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людей

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее мы писали, что Леся Никитюк едет в необычное путешествие сразу после Нового года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Персоны Леся Никитюк

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь