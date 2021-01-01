Леся Нікітюк в елітному готелі зганьбилася перед голівудською зіркою на очах у десятків людей

Леся Нікітюк потрапила у веселу ситуацію (фото: прес-служба Нового каналу)

Яскрава та непередбачувана Леся Нікітюк, яка живе з меценатом Рафіком, зізналася, що колись прибирала в дорогому готелі разом із Пенелопою Крус. Цією історією, яка трапилася під час Канського кінофестивалю, ведуча поділилася під час шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

"Мене запросили туди, адже я озвучувала головну героїню мультфільму "Монстри на канікулах 2". Спочатку була прем’єра стрічки, потім ми святкували, спілкувалися з пресою. Навіть головний режисер мультику Геннді Тартаковський був. Такий кайф", - розпочала розповідь Леді Ле.

Леся Нікітюк на шоу "Хто зверху?" (фото: прес-служба Нового каналу)

Жила українська суперстар в елітному та розкішному готелі, де її сусідами на поверсі були всесвітньо відомі зірки, наприклад, Кейт Бланшетт. А поверхом вище оселилася Пенелопа Крус.

"Я дізналася про це й почала думати, як же з нею зустрітися, щоб сфотографуватися. До речі, там були максимально розкішні сніданки: зі срібних чайничків наливали напої, а чайне листя можна було набирати у спеціальні натуральні мішечки. В мене тоді наче застуда починалася, тож подумала набрати собі чаю в номер. І от я беру ці пакетики, кладу в задню кишеню штанів, піднімаюся на поверх Пенелопи Крус, а там – безліч людей. Далі відчиняються двері, і виходить вона. Я дивлюся на неї, вона на мене, усміхаємося одна одній. Дістаю телефон з задньої кишені, де були ті пакетики, і вони випадають. Ну, що? В мене – іспанський сором, рука-лице. Пенелопа Крус спочатку дивиться, а потім починає разом зі мною збирати ці пакетики. Після цього просто не могла попросити її зробити селфі, тож подякувала, забрала чай і пішла", - зізналася Нікітюк.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше ми писали, що Леся Нікітюк їде в незвичайну подорож відразу після Нового року.