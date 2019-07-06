Легендарная группа оконфузилась в Одессе: выступили на концертах конкурентов

Ансамбль "Песняры" (фото: vma-pesnyary.com)

Лидер музыкантов признался, что не знает, как так получилось

Легендарная белорусская группа "Песняры" умудрилась в один и тот же день выступить на двух концертах в поддержку двух разных кандидатов в депутаты. Об этом сообщает "Громадське".

5 июля в Одессе прошли различные мероприятия, посвященные предстоящим парламентским выборам. На мероприятиях выступали также и различные музыканты. Белорусская группа "Песняры" попала в неприятную ситуацию, успев выступить за несколько часов на двух разных концертах в поддержку двух разных кандидатов от разных политических сил.

Первый концерт был организован кандидатом Дмитрием Танцюрой, который баллотируется на 133 округе. Он баллотируется как самовыдвиженец, но при этом является членом так называемой "партии мэров" - партии "Доверяй делам" Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

"Песняры" выступили в Одессе (Фото: Ксенія Сітінська/Громадське)

Танцюра присутствовал на концерте и даже признался, сколько заплатил легендарной группе за выступление – 50 тысяч гривен.

"Все прозрачно, концерт финансируется из моего избирательного фонда", - отметил кандидат в депутаты.

А буквально через полтора часа группа "Песняры" выступила на другом концерте – в поддержку кандидата на 134 округе Геннадия Чекиты. Сам кандидат на празднике отсутствовал.

"Песняры" выступили в Одессе (Фото: Ксенія Сітінська/Громадське)

Лидер группы "Песняры" Вадим Косенко заявил, что понятия не имеет, каким образом произошло такое недоразумение и все вопросы решает директор музыкантов.

"Я просто артист, мое дело – выступить. Все вопросы – к директору", - ответил Косенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что группа "Песняры" при загадочных обстоятельствах потеряла одного музыканта.

А также рассказывали о том, что легендарная белорусская группа влипла в скандал из-за выступления в Донецке.