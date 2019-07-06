Легендарна група осоромилася в Одесі: виступили на концертах конкурентів

Ансамбль "Песняри" (фото: vma-pesnyary.com)

Лідер музикантів зізнався, що не знає, як так вийшло

Легендарна білоруська група "Песняри" примудрилася в один і той же день виступити на двох концертах у підтримку двох різних кандидатів у депутати. Про це повідомляє "Громадське".

5 липня в Одесі пройшли різні заходи, присвячені майбутнім парламентським виборам. На заходах виступали також і різні музиканти. Білоруська група "Песняри" попала в незручну ситацію, встигнувши виступити за кілька годин на двох різних концертах у підтримку двох різних кандидатів від різних політичних сил.

Перший концерт був організований кандидатом Дмитром Танцюрой, який балотується на 133 окрузі. Він балотується як самовисуванець, але при цьому є членом так званої "партії мерів" - партії "Довіряй справам" Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова.

"Песняри" виступили в Одесі (Фото: Ксенія Сітінська/Громадське)

Танцюра був присутній на концерті і навіть зізнався, скільки заплатив легендарній групи за виступ – 50 тисяч гривень.

"Все прозоро, концерт фінансується з мого виборчого фонду", - зазначив кандидат в депутати.

А буквально через півтори години група "Песняри" виступила на іншому концерті на підтримку кандидата на 134 окрузі Геннадія Чекити. Сам кандидат на святі був відсутній.

"Песняри" виступили в Одесі (Фото: Ксенія Сітінська/Громадське)

Лідер групи "Песняри" Вадим Косенко заявив, що поняття не має, яким чином відбулося таке непорозуміння і всі питання вирішує директор музикантів.

"Я просто артист, моя справа – виступити. Всі питання – до директора", - відповів Косенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що група "Песняри" при загадкових обставинах втратила одного музиканта.

А також розповідали про те, що легендарна білоруська група влипла в скандал через виступ в Донецьку.