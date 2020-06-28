Как лечить детские колики: Комаровский поделился важными рекомендациями

Комаровский рекомендует внимательнее относиться к рациону детей
Евгений Комаровский рассказал, как лечить детские колики. Необъяснимые приступы плача, которые возникают у вполне здорового ребенка, обычно проходят у большинства детей к 4-м месяцам.
По словам врача, медицинская наука не может с уверенностью ответить на вопрос, в чем истинная причина колик. Однако есть предположение, что это может быть связано с неправильным режимом кормления. Об этом Комаровский написал в соцсети Instagram.
Также колики могут возникнуть из-за гормонов, несоблюдения оптимальных параметров воздуха, проблем с ЖКТ. Порой проблема может быть связана с неадекватной реакцией родителей на плач ребенка либо с тревожностью матери.
Способов, которые гарантировано избавят вашего ребенка от колик, не существует, однако есть некоторые рекомендации, благодаря которым можно облегчить состояние ребенка:
Напомним, Комаровский рассказал, что должно быть внутри каждой аптечки.
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Автор: Дарья Русина