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Как лечить детские колики: Комаровский поделился важными рекомендациями

STYLERЖизнь    28.06.2020 - 15:45
Как лечить детские колики: Комаровский поделился важными рекомендациями
Комаровский о детских коликах - как лечить (фото: РБК-Украина)

Комаровский рекомендует внимательнее относиться к рациону детей

Евгений Комаровский рассказал, как лечить детские колики. Необъяснимые приступы плача, которые возникают у вполне здорового ребенка, обычно проходят у большинства детей к 4-м месяцам.⁣

По словам врача, медицинская наука не может с уверенностью ответить на вопрос, в чем истинная причина колик. Однако есть предположение, что это может быть связано с неправильным режимом кормления. Об этом Комаровский написал в соцсети Instagram.

Также колики могут возникнуть из-за гормонов, несоблюдения оптимальных параметров воздуха, проблем с ЖКТ. Порой проблема может быть связана с неадекватной реакцией родителей на плач ребенка либо с тревожностью матери.

Способов, которые гарантировано избавят вашего ребенка от колик, не существует, однако есть некоторые рекомендации, благодаря которым можно облегчить состояние ребенка:

  • Поддерживайте оптимальный режим температуры и влажности в комнате.
  • Перекорм также провоцирует колики. Поэтому между каждым приемом пищи должно пройти не меньше 2-3 часов.
  • В некоторых случаях стоит изменить рацион ребенка.
  • В перерывах между кормлениями предлагайте ребенку соску-пустышку, многие дети таким образом успокаиваются.
  • Если ребенок на грудном вскармливании, попробуйте изменить свою диету.⁣

Напомним, Комаровский рассказал, что должно быть внутри каждой аптечки.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Евгений Комаровский
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