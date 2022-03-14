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Латвийский депутат Сейма отказался от мандата, чтобы стать добровольцем в Украине

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Понедельник 14 марта 2022 15:15
Латвийский депутат Сейма отказался от мандата, чтобы стать добровольцем в Украине Фото: Юрис Юрашс (facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

Юрис Юрашс, депутат латвийского Сейма сложил свои полномочия и уехал в Украину добровольцем, чтобы помогать нам защищаться от российского захватчика.

Об этом сообщает латвийское издание LSM.

Политик в своей стране занимал пост председателя юридической комиссии латвийского Сейма, был руководителем фракции консерваторов.

"Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за нашу, в частности Латвии и Евросоюза. Я считаю, наш долг - сделать все возможное, чтобы способствовать нашей общей победе", - заявляет он.

Он уже неделю находится в Украине, сначала во Львове, потом в Киеве. Еще во вторник он дистанционно председательствовал на заседании юридической комиссии Сейма, а уже в четверг помогал в эвакуации украинцев.

"Кто принимает беженцев, кто-то покупает все необходимое. Я сам не мог остаться в Латвии, зная, что здесь такое творится", - добавил Юраш.

Латвийский депутат Сейма отказался от мандата, чтобы стать добровольцем в Украине

Скриншот видео: Юрис Юраш

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