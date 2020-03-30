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Курсанты Нацгвардии спели о силе военной дружбы и любви к Украине (видео)

STYLERЖизнь    30.03.2020 - 17:11
Курсанты Нацгвардии спели о силе военной дружбы и любви к Украине (видео)
Курсанты Академии Национальной гвардии написали песню "Офицер" (фото: пресс-служба)

Украинцы должны убедиться в силе, мужестве и профессионализме офицеров нашей армии

Курсанты Национальной академии Национальной гвардии Украины Денис Пивко, Валентин Буганцев, Андрей Кузьмин, Олег Кузнецов и Игорь Шепелев в харьковской студии записали песню "Офіцер" и сняли клип на нее.

Автором подавляющего большинства текста стал Денис. Это был его первый опыт написания текста на серьезную тематику.

"В украинской музыке немного песен про офицеров, поэтому хочется, чтобы гражданские люди поняли, через что надо пройти, чтобы стать офицером", - говорит будущий нацгвардеец.

Ребята ожидают, что после прослушивания песни люди убедятся в силе, мужестве и профессионализме офицеров украинской армии.

"Песня про вечные офицерские ценности – дружбу, честь, мужество. Именно их наличие показывает, что военный недаром носит офицерские погоны... Офицер – не просто титул, регалия или звание, ведь за этим словом стоит большая работа, прежде всего над собой... Хотелось бы, чтобы смотря клип и слушая песню, больше украинцев приветствовали офицеров, осознавая, что они действительно делают полезные дела, которые обеспечивают спокойствие в государстве", - говорят они.

Курсанты мечтают, чтобы каждый украинский военнослужащий, независимо, гвардеец или представитель ВСУ, все офицеры, которые служат, служили или будут служить прослушали эту песню и впустили ее в свое сердце.

Курсанты Нацгвардии записали песню "Офіцер"

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