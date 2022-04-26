Курортные отели в Турции могут начать выселять россиян из номеров

Турецкие отели в этом сезоне могут отменить все бронировки гостиниц для российских туристов. С таким предложением к отельерам обратился представитель европейского оператора TUI Tantur.

Дело в том, что туристические компании, отправляющие европейских туристов в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в гостиницах, где будут проживать их клиенты, не было россиян.

Это касается даже тех россиян, кто уже заселился в номера. Их, по мнению туроператора, следует выселить. Кроме того, путешественники из Европы требуют от гостиниц прекратить работу с россиянами.

"Цель этого письма - сообщить вам, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited прекращены. Действие контракта прекращено в соответствии со статьей 9 контрактов, подписанных между гостиницей и Tantur", - сказано в письме.

Представитель TUI Tantur уточнил, что требование должно быть исполнено до 31 мая, однако затем 20 числа каждого месяца норма может продлеваться на каждые 30 дней.