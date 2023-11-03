Яку їжу категорично не можна давати дитині з собою у школу: важливий список від дієтолога

Попри те, що практично у всіх школах є їдальні, батьки традиційно дають з собою дітям або перекуси, або повноцінні обіди. Варто знати, яку їжу не можна давати, щоб не нашкодити дитячому організму.

Чому важливо стежити за харчуванням

Батьки стежать за харчуванням своєї дитини. Вони хочуть, щоб малюки харчувалися правильно, наїдалися і отримували вітаміни. Однак, найчастіше мама довго затримується на роботі і їй не вистачає сил і часу планувати раціон наперед.

Тому відсутність планування, а також брак інформованості про баланс поживних речовин призводить до незбалансованого харчування, нестачі тих чи інших поживних речовин, необхідних дітям, щоб допомагати їм рости та розвиватися.

За словами дієтолога, дитині критично необхідний повноцінний сніданок, щоб почуватися добре весь день. Якщо правильно налаштувати харчування, то за допомогою їжі можна грітися, виробляти більше гормонів радості та задоволення, почуватися бадьоріше і стійкіше.

Також дослідження показують, що успішність дітей, які пропускають сніданок удома, нижча за тих, хто снідає.

У школах в їдальнях їжа не завжди подобається дітям, і проблема шкільного харчування стоїть дуже гостро. Тому багато батьків дають своїм дітям перекуси й обіди із собою.

Яку їжу не можна давати в школу

Дотримуючись харчових вподобань дитини, її ланч-бокс може містити надмірну кількість ласощів. Дієтолог каже, що інколи ласувати солодощами можна, але надмірна кількість може призвести до дисбалансу в раціоні та надмірного споживання цукру, а солодкі і кофеїновмісні напої можуть призвести до енергетичних сплесків і зривів, що впливає на здатність дитини концентруватися.

Ще одна помилка - відсутність різноманітності. Повторення одних і тих самих страв, наприклад, сендвічей або бутербродів, що мають низьку поживну цінність, відсутність різноманітних фруктів, овочів, білків і цільних злаків може привести до нестачі необхідних поживних речовин, які надходять з різноманітним харчуванням.

Також слід уникати продуктів з високим ступенем обробки. Такі продукти, як чіпси, упаковані обіди або снеки містять багато натрію, консервантів і шкідливих жирів.

Для дітей молодшого віку не варто давати с собою у школу продукти, що можуть викликати задуху. Все тому, що на перервах діти мають можливість не тільки перекусити, але ж і пограти. Тому, наприклад, цілий виноград, великі шматки яблук або моркви, цільні горіхи або попкорн можуть бути небезпечними.

До того ж варто уникати продуктів, що швидко псуються без належного зберігання. Це стосується салатів на основі майонезу, навіть зробленого власноруч, або страв, які потрібно зберігати дуже гарячими або холодним.

Тут на допомогу можуть прийти контейнери для їжі та термогорнятка, які, найголовніше, можуть не лише тримати температуру, а й бути безпечними - тобто не виділяти шкідливі речовини в їжу та воду.

За чим потрібно стежити

Ольга Маллілані розповіла, за чим потрібно стежити, щоб дитина не мала проблем зі ШКТ:

щоб дитина снідала

щоб сніданки, обіди та вечері були гарячі (не холодні)

вистачало білка в харчуванні

вистачало заліза в харчуванні (м'ясо, субпродукти, бобові)

щоб були жири в харчуванні

щоб у 2 прийоми їжі на день були овочі

щоб дитина пила теплу воду

Важливо пам'ятати, що ключ до ситної їжі - це різноманітність і збалансованість. Тому дієтолог радить не соромитись змінювати інгредієнти, експериментувати, використовувати трави, спеції та натуральні приправи, щоб зробити смак їжі яскравим.