"Кризовий період" ретрограду та магія Повні. Астролог розповіла, що принесе цей понеділок

В понеділок, 19 серпня, настає Повня, яка серйозне вплине на деякі сфери життя. До того ж "сюрпризи" готує ретроградний Меркурій.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала головний колір цього дня та розповіла, що заборонено робити в понеділок.

Прогноз астропогоди на 19 серпня

День буде невдалим для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Через ретроградність Меркурія, який залишатиметься в цій позиції ще 10 днів, не плануйте важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, іспитів, проведення важливих платежів, з'ясування стосунків.

"Кризовий, стресовий для організму період, час спокус та емоційної напруги", - попередила Соловйова.

Саме тому цього дня:

не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему

не можна піддаватися навіюванню, лінуватися

утримайтесь від сексуальних практик.

Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров'я, попередила астролог. Самоконтроль може бути ослабленим, а інстинкти зашкалюватимуть, можливі нерозумні вчинки.

"За швидкоплинною насолодою може прийти розчарування. Головна спокуса - відчуття влади над людьми. Необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну", - зазначила Соловйова.

"Терпіння та миролюбство - основний девіз дня. Завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги", - додала вона.

Гороскоп на 19 серпня (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на понеділок

"19 серпня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати", - розповіла астролог.

О 21:26 (за київським часом) відбудеться точна фаза Повні. Жінки відчувають Повню гостріше за чоловіків, пояснила Соловйова.

Місяць буде без курсу з 21:28 до 24:00. Таке положення прирівнюють до дії ретроградного Меркурія, тому у цей період не варто починати нічого нового та важливого.

19 серпня Місяць буде у складних аспектах з:

Ураном - планетою несподіванок, революційних змін, реформ, свободи, інновацій та високих технологій, стихійних лих

Сонцем, яке відповідає за наше внутрішнє "Я", свідомість, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, життєву силу, енергію, здоров'я, індивідуальність, темперамент, самореалізацію, джерела самовираження та цілісності

Меркурієм - планетою спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - радить Соловйова.