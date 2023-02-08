"Крива голова" у дитини - проблема чи ні? Лікар розповів правду про плагіоцефалію

Часто батьки, коли побачать у дитини зміни форми голови, то відразу йдуть до лікаря. Далі багато лікарів ставлять неправильний діагноз - "рахіт" та призначають багато ліків. Однак, це помилка.

Про це повідомив лікар-ортопед Віктор Кирейко у Facebook -спільноті "Доказові батьки".

Що це за хвороба

За словами лікаря, цей стан називається плагіоцефалія. У перекладі з медичного - "кривоголовість".

Найбільш часта ознака - це сплощення потилиці, як симетрично, так і несиметрично. Також може бути і не симетричність чола.

Чому виникає

Лікар каже, що кістки черепа у новонароджених з'єднані між собою не жорстко, а за допомогою м'якої сполучної тканини. Це для легкого проходження голови через родові шляхи.

"Якщо голова маленької дитини перебуває тривалий час в якомусь одному "невдалому" положенні то виникає позиційна плагіоцефалія - "кривоголовість", - зазначив ортопед.

Плагіоцефалія може бути вже при народженні, якщо дитина не одна і місця на двох або трьох замало у животі жінки.

Позиційна плагіоцефалія частіше зустрічається у недоношених дітей, тому що у них більш податливі кістки черепа і шви між ними. Але найчастіше цей стан виникає в перші три місяці життя. Це пов'язано зі слабкістю м'язів і неможливістю ні перевернутися, ні підняти голову.

Чи є небезпека

Віктор Кирейко зазначив, що позиційна плагіоцефалія не впливає на розвиток мозку, і взагалі на розвиток дитини. Це тільки косметична проблема, яка сама по собі зменшується протягом перших 2-х років життя.

"Якщо у вашої дитини виключили реально серйозні захворювання, то не варто турбуватися. Позиційна плагіоцефалія часте явище, що пройде швидше за все саме по собі", - додав медик.

Профілактика та лікування

Загалом профілактика та лікування плагіоцефалії полягають у одних і тих самих заходах. Різниця лише в тому, що для корекції не симетричної плагіоцефалії віддається перевага опуклій стороні потилиці. Це для того, аби саме на ній лежала голова.

При симетричній плагіоцефалії, або для її профілактики, слід проводити зміну положення голови.

Також необхідно міняти положення дитини у ліжку або змінювати положення самого ліжечка, головою то в одну сторону то в іншу.

До того ж зараз дуже популярними стали спеціальні шоломи. Однак, ефективність шоломів, у порівнянні зі стандартними методами корекції цього стану, не показали більшої ефективності.

Шоломи можуть викликати такі негативні наслідки:

роздратування шкіри і висип;

необхідність частих візитів до лікаря;

можуть спричиняти незручності, а іноді і біль.

Що робити не можна

Лікар не рекомендує, щоб діти проводити багато часу в автомобільних кріслах. Вони фіксують дитину для її безпеки, і тому призводять до того що голова буде в одному положенні тривалий час.

Сон на животі для дітей до року значно збільшує ризик синдрому раптової смерті малюка.

"Якщо помітили сплощення потилиці, асиметрію голови - звертаємося до лікаря, щоб виключити серйозні патології. Якщо їх немає - це позиційна плагіоцефалія", - додав медик.