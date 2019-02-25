Крепостная: 1 серия 1 сезона смотреть онлайн

Самый ожидаемый сериал нового сезона на телеканале СТБ - Крепостная!

Первая серия нового проекта телеканала СТБ, Крепостная, вышла в эфир сегодня, 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, состоялась премьера первой серии первого сезона сериала "Крепостная", который будет выходить ежедневно (с понедельника по четверг) в 20:00 на телеканале СТБ.

Сюжет сериала повествует о любви двух молодых людей, которые представляют разные слои общества - дворянин и крепостная. Ради своей любви они должны пройти множество испытаний и даже унижений, чтобы получить свой шанс на любовь.

В 1 серии 1 сезона сериала Крепостная зрителя знакомят с главной героиней, 18-летней Катериной Вербицкой, которая воспитывается в доме богатых дворян Червинских. Она получает отличное образование, воспитание и лучшие платья, однако есть одно большое "НО". Катя - крепостная.

Добрая девушка, хоть и получает возможность находится в высших слоях общества, однако ей всегда приходится помнить о своем происхождении. И в тот момент, когда в их поместье появится тот единственный, без которого ей сложно будет представить свою жизнь, Катерине придется пройти через множество испытаний на пути к своему счастью.

В сериале Крепостная приняли участие многие известные украинские артисты - Станислав Боклан, Ольга Сумская, Олеся Жураковская и многие другие.

1 сезон сериала Крепостная будет выходить с понедельник по чеверг в 20:00 на телеканале СТБ.