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В Кременчуге девушка разгуливала топлес перед университетом (видео)

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Кременчуг, Среда 15 сентября 2021 21:54
В Кременчуге девушка разгуливала топлес перед университетом (видео) Коллаж РБК-Украина: обнаженная девушка гуляла в центре Кременчуга
Автор: Владимир Костырин

В Кременчуге девушка полностью сняла верхнюю одежду и разгуливала топлес перед главным корпусом Кременчугского национального университета им. Михаила Остроградского. Выходка дамы попала на камеры очевидцев.

Кадры опубликованы 15 сентября в Telegram-канале "Х_Кременчуг".

Как видно на ролике, обнаженная девушка средь бела дня расхаживала на улице возле здания вуза и проезжей части, совершенно не стесняясь прохожих.

На "нудистке-любительнице" остались только джинсы и обувь, а бюстгальтер она держала в руке, размахивая бельем. Также неадекватная дама пританцовывала во время своего моциона.

В итоге кто-то из очевидцев вызвал "скорую", и за девушкой приехала бригада. Заметив медиков, молодая женщина дала деру, но далеко убежать ей не удалось. Даму посадили в карету экстренной для госпитализации.

Причина такого поведения девушки в настоящее время неизвестна.

Видео прогулки топлес в центре Кременчуга можно посмотреть по этой ссылке, а кадры тщетной попытки побега - вот тут.

В Кременчуге девушка разгуливала топлес перед университетом (видео)В Кременчуге девушка разгуливала топлес перед университетом (видео)

В центре Кременчуга разгуливала обнаженная девушка (фото: скрин с видео t.me/h_kremenchug)

Ранее сообщалось, что на одесском пляже турист отказался одеть нижнее белье и устроил драку с "копом".

Также мы писали о том, что недавно по улицам Львова в гробу носили обнаженную девушку.

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