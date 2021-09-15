В Кременчуге девушка разгуливала топлес перед университетом (видео)

В Кременчуге девушка полностью сняла верхнюю одежду и разгуливала топлес перед главным корпусом Кременчугского национального университета им. Михаила Остроградского. Выходка дамы попала на камеры очевидцев.

Как видно на ролике, обнаженная девушка средь бела дня расхаживала на улице возле здания вуза и проезжей части, совершенно не стесняясь прохожих.

На "нудистке-любительнице" остались только джинсы и обувь, а бюстгальтер она держала в руке, размахивая бельем. Также неадекватная дама пританцовывала во время своего моциона.

В итоге кто-то из очевидцев вызвал "скорую", и за девушкой приехала бригада. Заметив медиков, молодая женщина дала деру, но далеко убежать ей не удалось. Даму посадили в карету экстренной для госпитализации.

Причина такого поведения девушки в настоящее время неизвестна.

Видео прогулки топлес в центре Кременчуга можно посмотреть по этой ссылке, а кадры тщетной попытки побега - вот тут.

В центре Кременчуга разгуливала обнаженная девушка (фото: скрин с видео t.me/h_kremenchug)