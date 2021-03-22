В ковид-больницах Ровно падают в обморок медсестры: постоянно привозят больных

Ситуация с коронавирусом в Ровно состоянию на 22 марта напряженная. Об этом рассказал главный врач Центральной городской больницы Евгений Кучерук.

По словам Кучерука, медицинский персонал учреждения едва справляется с большим количеством больных, которая неуклонно растет.

"70% пациентов, которые поступают к нам, имеют очень низкий уровень кислорода в крови. Таким людям очень сложно оказывать помощь. Я не хочу вас напугать, однако за эту неделю от осложнений коронавируса в нас умерло 37 пациентов", - сказал он.

Сейчас в ЦГБ почти 180 больных жителей находятся на кислородных аппаратах. Иногда даже медики не выдерживают темпов работы.

"Уже у нас есть два случая, когда от усталости травмировался персонал. Одна медсестра потеряла сознание, а вторая сломала ногу на рабочем месте... В этих защитных костюмах очень трудно работать, а больных постоянно привозят. Им всем нужно уделять много внимания", - рассказал Кучерук.

Ситуация с ковид больными в Ровно напряженная

В то же время местные жители жалуются, что, например, в общественном транспорте многие горожане не соблюдают элементарных карантинных норм. В том числе, не надевают защитные маски.