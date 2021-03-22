У ковід-лікарні Рівного непритомніють медсестри: хворих постійно привозять

Ситуація з коронавірусом в Рівному станом на 22 березня напружена. Про це розповів головний лікар Центральної міської лікарні Євген Кучерук.

За словами Кучерука, медичний персонал установи ледь справляється з великою кількістю хворих, яка невпинно зростає.

"70% пацієнтів, які поступають до нас, мають дуже низький рівень кисню в крові. Таким людям дуже складно надавати допомогу. Я не хочу вас налякати, проте за цей тиждень від ускладнень коронавірусу в нас померло 37 пацієнтів", - сказав він.

Зараз у ЦМЛ майже 180 хворих рівнян перебувають на кисневих апаратах. Інколи навіть медики не витримують темпів роботи.

"Уже у нас є два випадки, коли від втоми травмувався персонал. Одна медсестра втратила свідомість, а друга зламала ногу на робочому місці… У цих захисних костюмах дуже важко працювати, а хворих постійно привозять. Їм усім потрібно приділяти багато уваги", - розповів Кучерук.

Ситуація з ковід-хворими у Рівному напружена

У той же час місцеві мешканці скаржаться, що, наприклад, у громадському транспорті багато рівнян не дотримуються елементарних карантинних норм. У тому числі, не одягають захисні маски.