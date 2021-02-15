Коронавирус влияет на мозг: ученые рассказали, как этого избежать
Коронавирус может вызывать негативные последствия, такие как спутанность сознания. Условно это состояние называют "мозговой туман". Ученым удалось выяснить причину такого явления.
Об этом пишет Science Аlert.
Так, в рамках одного из исследований сотрудников Мемориального онкологического центра имени Слоуна Кеттеринга (MSK) в Нью-Йорке ученые исследовали образцы спинномозговой жидкости 18 онкобольных, у которых после перенесенного коронавируса возникла неврологическая дисфункция (энцефалопатия).
Как оказалось, у пациентов уже не было активной коронавирусной инфекции, то есть они считались излечившимися. При этом у всех исследуемых был высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости.
"Мы обнаружили, что у этих пациентов было стойкое воспаление и высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости, что объясняет симптомы, которые у них были", - объясняет соавтор исследования Ян Ремсик.
Цитокинами называют широкую категория белков, которые участвуют в передаче сигналов в иммунной системе. При коронавирусе у некоторых пациентов вырабатывается излишек этих белков, что приводит к так называемому "цитокиновому шторму". Это состояние вызывает острое воспаление и может привести к летальному исходу.
Поток этих веществ в иммунной системе проникает в мозг, вызывая симптомы энцефалопатии у пациентов.
Ученые пришли к выводу, что избежать таких последствий или хотя бы "смягчить" их, помогут противовоспалительные препараты.
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