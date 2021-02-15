Коронавірус впливає на мозок: вчені розповіли, як цього уникнути
Коронавірус може викликати негативні наслідки, такі як сплутаність свідомості. Умовно цей стан називають "мозковий туман". Вченим вдалося з'ясувати причину такого явища.
Про це пише Science Аlert.
Так, в рамках одного з досліджень співробітників Меморіального онкологічного центру імені Слоуна Кеттеринга (MSK) в Нью-Йорку вчені досліджували зразки спинномозкової рідини 18 онкохворих, у яких після перенесеного коронавірусу виникла неврологічна дисфункція (енцефалопатія).
Як виявилося, у пацієнтів вже не було активної коронавірусної інфекції, тобто вони вважалися видужалими. При цьому у всіх досліджуваних був високий рівень цитокінів у спинномозковій рідині.
"Ми виявили, що у цих пацієнтів було стійке запалення і високий рівень цитокінів у спинномозковій рідині, що пояснює симптоми, які у них були", - пояснює співавтор дослідження Ян Ремсик.
Цитокінами називають широку категорію білків, які беруть участь у передачі сигналів в імунній системі. При коронавірусі у деяких пацієнтів виробляється надлишок цих білків, що призводить до так званого "цитокінового шторму". Цей стан викликає гостре запалення і може призвести до летального результату.
Потік цих речовин в імунній системі проникає в мозок, викликаючи симптоми енцефалопатії у пацієнтів.
Вчені прийшли до висновку, що уникнути таких наслідків або хоча б пом'якшити їх, допоможуть протизапальні препарати.
Раніше вчені назвали також групу людей, які найбільш вразливі до коронавірусу.
Також експерти назвали спосіб носіння маски, який дає подвійний захист від коронавірусу.