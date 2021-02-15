Коронавірус впливає на мозок: вчені розповіли, як цього уникнути

Коронавірус може викликати негативні наслідки, такі як сплутаність свідомості. Умовно цей стан називають "мозковий туман". Вченим вдалося з'ясувати причину такого явища.

Так, в рамках одного з досліджень співробітників Меморіального онкологічного центру імені Слоуна Кеттеринга (MSK) в Нью-Йорку вчені досліджували зразки спинномозкової рідини 18 онкохворих, у яких після перенесеного коронавірусу виникла неврологічна дисфункція (енцефалопатія).

Як виявилося, у пацієнтів вже не було активної коронавірусної інфекції, тобто вони вважалися видужалими. При цьому у всіх досліджуваних був високий рівень цитокінів у спинномозковій рідині.

"Ми виявили, що у цих пацієнтів було стійке запалення і високий рівень цитокінів у спинномозковій рідині, що пояснює симптоми, які у них були", - пояснює співавтор дослідження Ян Ремсик.

Цитокінами називають широку категорію білків, які беруть участь у передачі сигналів в імунній системі. При коронавірусі у деяких пацієнтів виробляється надлишок цих білків, що призводить до так званого "цитокінового шторму". Цей стан викликає гостре запалення і може призвести до летального результату.

Потік цих речовин в імунній системі проникає в мозок, викликаючи симптоми енцефалопатії у пацієнтів.

Вчені прийшли до висновку, що уникнути таких наслідків або хоча б пом'якшити їх, допоможуть протизапальні препарати.