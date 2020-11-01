Как коронавирус влияет на мозг человека: загадочные неврологические эффекты

Коронавирус влияет на мозг человека (коллаж: РБК-Украина)

Исследователи считают, что влияние коронавируса на мозг является самым загадочным

Среди многих серьезных симптомов COVID-19 - странные неврологические эффекты, которые испытывают многие пациенты. Ученые считают их самыми загадочными. Внезапная потеря обоняния и вкуса были одними из первых необычных симптомов, о которых сообщили пациенты COVID-19, но инсульт, судороги и отек мозга (называемый энцефалитом) были не у всех. Об этом пишет Science Alert.

Согласно отчетам и обзорам, некоторые пациенты с диагнозом COVID-19 также чувствуют спутанность сознания, бред, головокружение и испытывают трудности с концентрацией внимания. В течение нескольких месяцев врачи неустанно пытались понять это заболевание и его многочисленные проявления, которые влияют на мозг необъяснимым образом.

Два невролога провели обзор исследований, изучающих, как COVID-19 нарушает паттерны нормальной функции мозга, которые можно измерить с помощью ЭЭГ. В своем обзоре исследователи сопоставили данные о почти 620 COVID-инфицированных пациентах из 84 исследований. Анализ результатов ЭЭГ говорит об определенной форме энцефалопатии, связанной с COVID-19. У этих пациентов были обнаружены признаки ухудшения или нарушения функции мозга.

Примерно две трети пациентов в исследованиях были мужчинами, а средний возраст составлял 61 год. Среди 420 пациентов, у которых было зарегистрировано основание для проведения ЭЭГ, наиболее частой причиной было изменение психического состояния: две трети обследованных пациентов впали в кому или ощущали спутанность сознания.

У около 30% пациентов фиксировались приступы, у нескольких пациентов были проблемы с речью. У других произошла внезапная остановка сердца, которая могла нарушить приток крови к мозгу. Сканирование ЭЭГ пациентов показало целый спектр аномалий мозговой активности, включая некоторые ритмические паттерны и эпилептические всплески активности. Наиболее частой отмеченной аномалией было диффузное замедление, то есть общее замедление мозговых волн, которое указывает на общую дисфункцию мозговой деятельности.

В случае COVID-19 это нарушение может быть результатом широко распространенного воспаления, поскольку организм усиливает свой иммунный ответ, или, возможно, снижения притока крови к мозгу, если сердце и легкие слабые.

Что касается локализованных эффектов, треть всех обнаруженных отклонений находилась в лобной доли мозга, которая выполняет задачи исполнительного мышления, такие как логическое мышление и принятие решений.

Напомним, что ранее было названо популярное обезболивающее средство, которое может нанести непоправимый вред организму. Им тоже устраняют симптомы коронавируса.

А также рассказывали о том, что ученые нашли подтверждение того, что маски снижают риск заражения COVID-19.