Коронавирус в Украине: как сделать маску своими руками за минуту

Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине распространяется и масок на всех не хватает

Коронавирус в Украине привел к тому, что много украинцев не могут купить одноразовые маски, потому что они не везде есть, но правительство пообещало исправить эту ситуацию. Если, маску невозможно нигде купить, то ее можно сделать собственными руками.

В сети на видео показали, как за одну минуту можно сделать защитную маску в домашних условиях. Чтобы изготовить маску нужны обычные влажные салфетки.

На видео, которое опубликовано в Twitter, видно, что женщина достает две салфетки из пачки. Сгибает края, чтобы сделать надрезы для ушей. Потом разворачивает и одевает на лицо.

Стоит отметить, что существуют и другие способы, как сделать маску своими руками в домашних условиях. Маску также можно сделать из марли и из ткани.

Маска из бинта или марли

Чтобы изготовить такую маску понадобится: бинт, марля, ножницы, нитка с иглой и вата. Также по желанию можно добавить эфирные масла.

Возьмите бинт и отрежьте от него 80 сантиметров. Сложите отрез вчетверо и прошейте по краям. По углам можно привязать 4 завязки по 60 см из этого бинта. Если возможности прошить маску нет, можно просто привязать завязки по углам.

Для большей эффективности в маску можно положить слой ваты, но не много иначе дыхание будет затруднено. В такой маске можно ходить не больше шести часов.

Тканевая маска

Для этого способа понадобится квадратный отрез льна или плотного хлопка и два куска резинки. Размер необходимо подобрать такой, чтобы маска плотно охватила лицо, закрыв подбородок и нос.

ВОЗ рекомендуют маски носить людям с симптомами ОРВИ, тем, кто ухаживает за больными, а также медицинским работникам.