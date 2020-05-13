Коронавирус угрожает всему организму: медики обнаружили новую опасность

Коронавирус 2020 ставит под угрозу работу всего организма (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус может нанести вред всему организму

Коронавирус в Украине обнаружен у более 16 тысяч человек. При этом американские врачи выявили, что COVID-19 способен вызвать синдром полиорганной недостаточности, который с большой вероятностью приводит к смерти человека, поскольку у него отказывают многие органы.

По словам доктора Скотта Бракенриджа из Медицинского колледжа Университета Флориды, коронавирус у некоторых пациентов вызывает абсолютно различные реакции. При этом крайне опасный синдром полиорганной недостаточности случается в 80% летальных случаев.

Врачи также установили, что COVID-19 может поражать слизистую оболочку кровеносных сосудов, а это в свою очередь может стать причиной образования тромбов, в том числе и в легких больного. Об этом сообщает CNN.

Информацию касательно тромбов также подтвердил врач из Лос-Анджелеса Орен Фридман. Он рассказал, что в его практике были случаи, когда в сосудах инфицированных были сгустки крови. Именно это может стать причиной повреждений органов человека, поскольку каждый орган нашего тела питается кровеносными сосудами.

Напомним, что ученые назвали причину высокой смертности от коронавируса. По их словам, высокая смертность среди инфицированных коронавирусом связана с разными воспалительными процессами в организме.