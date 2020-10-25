Коронавирус снизит рождаемость: ученые раскрыли еще одну особенность COVID-19

Коронавирус снизит рождаемость на планете (иллюстративное фото: freepik.com)

Рождаемость упадет, люди будут дольше оставаться одинокими, а женщины будут больше сексуализироваться

Междисциплинарная группа экспертов рассмотрела 90 исследований и спрогнозировала снижение рождаемости на планете из-за пандемии COVID-19. Также, по мнению ученых, люди будут дольше оставаться одинокими, а гендерные нормы будут меняться в сторону большей сексуализации женщин. И это коснется даже тех, кто не болел коронавирусом. Ученые называют эту пандемию "всемирным социальным экспериментом". Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Ученые ожидают, что запланированная беременность сократится в ответ на глобальный кризис в сфере здравоохранения. Из-за этого люди откладывают вступление в брак и рождение детей, что впоследствии приведет к сокращению численности населения некоторых стран. Снижение рождаемости будет иметь каскадное воздействие на общество и экономику, включая возможность трудоустройства и поддержку пожилых людей.

Исследователи из сферы экономики, эволюционной биологии, медицины, нейробиологии и поведенческих наук пришли к выводу, что неравномерное разделение дополнительного домашнего труда, вызванное карантином, может привести к росту гендерного неравенства и способствовать большему социальному консерватизму. Во многих отношениях, отмечали исследователи, "пандемия стала всемирным социальным экспериментом", результаты которого еще не были доведены до конца.

"Психологические, социальные и гендерные последствия COVID-19 будут очень длительными. Чем дольше продолжается COVID-19, тем более укоренившимися будут эти изменения", — сказала автор статьи и психолог Марти Хазелтон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Группа отметила, что пандемия все больше "ложится" на плечи женщин, которые даже до пандемии, как правило, больше трудились из-за неравной оплаты труда и семейных обязательств. Например, закрытие школ обременяют женщин больше времени уделять быту и образованию детей.

В свою очередь, по мнению группы, эта тенденция может привести к "крупномасштабному откату к" традиционным "гендерным нормам", когда женщины оказываются зависимыми от своих мужчин, как от "кормильцев", что спровоцирует усугубление социального консерватизма.

Кроме того, профессор Хазелтон сказала, что экономическое неравенство может привести к тому, что многие женщины будут больше себя сексуализировать, чтобы конкурировать друг с другом за желанных мужчин.

Психологи считают, что люди будут дольше оставаться одинокими. Связано это с тем, что потенциальные пары, которые познакомились на видео-свиданиях в условиях изоляции, могут оказаться разочарованными, когда они наконец встретятся во внешнем мире.

"А у пары есть химия? По Зуму этого не скажешь", — сказала профессор Хазелтон.

Отсутствие сигналов в новых, цифровых отношениях, скорее всего, приведет к чрезмерной идеализации потенциальных партнеров — неправильному пониманию, которое может означать, что знакомство может не выдержать встречи с реальностью.

В отличие от прошлых кризисов, отметила группа, пандемия не объединяет людей и — по большей части — не способствует росту чувства сострадания или сочувствия.

Напомним, ранее был озвучен прогноз, что Европа будет бороться с коронавирусом до середины 2021 года.

В ВОЗ прогнозируют, что ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.