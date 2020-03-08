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Коронавирус не проник только в единственную страну Евросоюза: где безопасно

STYLERЖизнь    08.03.2020 - 19:01
Коронавирус не проник только в единственную страну Евросоюза: где безопасно
Коронавирус не затронут только единственную страну в Евросоюзе (фото: РБК-Украина)

В Евросоюзе есть только одна страна, куда не проник коронавирус

Коронавирус продолжает наводить панику на людей. Из-за вспышки в Италии нового коронавируса Папа Римский Франциск прочел воскресную молитву при помощи видеомоста. При этом в Европейском Союзе осталась только одна страна, в которой не зафиксировано случаев заражения COVID-19 – это Кипр.

Стоит отметить, что на Кипре также были подозрения на коронавирус, но они не подтвердились. Последний случай произошел в Лимасоле – городе на южном побережье острова.

Тогда, у гражданина Греции заподозрили COVID-19, после поездки на родину к заболевшим родственникам. Тем не менее мужчину оставили в больнице на карантин.

Власти Кипра предприняли ограничительные меры на период вспышки заболевания. До 9 марта закрыта половина всех пунктов пропуска между греческой и турецкой частью Кипра.

В Европе также коронавирус не обнаружен в трех странах, которые не входят в ЕС - Черногория, Турция и Албания. При этом Миссия Всемирной организации здравоохранения намерена посетить Черногорию, чтобы узнать, какие из предпринятые меры помогли сдержать распространение COVID-19 на территории страны.

В настоящее время во всем мире зарегистрировано 107 726 случаев заражения коронавирусом, из них 3 646 закончились смертью. Выздороветь удалось 60 660 лицам.

Напомним, что в Одессе из-за коронавируса отменили обеды для малоимущих.

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