ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус постоянно мутирует: ученые дали новый прогноз о количестве инфицированных

STYLERКоронавирус    06.05.2020 - 14:39
Коронавирус постоянно мутирует: ученые дали новый прогноз о количестве инфицированных
Коронавирус в Украине и мире (Коллаж РБК-Украина)

Ученые сообщили новую цифру инфицированных коронавирусом во всем мире

Коронавирус продолжает свое наступление в Украине и во всем мире. Количество инфицированных с каждым днем увеличивается и только треть из них выздоравливает. Более 250 тысяч человек в разных странах скончались от осложнений.

Ученые продолжают проводить исследования о новой коронавирусной инфекции, искать от нее лечение и вакцину. Исследователи из Института генетики Университетского колледжа Лондона спрогнозировали, что COVID-19 мог поразить более 760 миллионов человек и это составит около 10% всего населения Земли.

Как рассказал один из авторов исследования Франсуа Баллу, коронавирус начал распространяться по планете еще в конце 2019 года и первые инфицированные появились задолго до того, как были зарегистрированы первые официальные больные с COVID-19, пишет CNN.

Он отметил, что искать теперь нулевых пациентов становится бессмысленно, так как их было слишком много и они появлялись в различных точках мира.

Ученые также установили, что нет никаких доказательств того, что коронавирус становится более передаваемым и обязательно вызывает серьезное заболевание.

"Вирус постоянно меняется, но это само себе не означает, что он становится хуже", - добавил Баллу.

Он отметил, что новые данные о заражении людей еще в 2019 году, а также анализ всех данных о пандемии, дают основания думать, что вирус поразил намного больше людей, чем есть в официальной статистике.

"Это одна из плохих новостей. Некоторые врачи надеялись, что вирус циркулирует всего пару месяцев. Возможно, он незаметно заразил намного больше людей, чем об этом сообщалось. Это вселяло надежду на то, что в определенных группах появился коллективный иммунитет. Все надеялись на это, и я тоже", - рассказал ученый и объяснил, что скорее всего этого не произошло из-за постоянной мутации вируса.

"Все вирусы естественным образом мутируют. Мутации сами по себе не являются плохой вещью, и не стоит полагать, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидалось. Пока мы не можем сказать, становится ли SARS-CoV-2 более или менее летальным и заразным", - резюмировал ученый.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, когда в Украине может произойти вторая волна коронавируса.

Почему в Восточной Европе коронавирус убил меньше людей, чем в Западной: назван неожиданный ответ РФ вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Новости Украины COVID-19Коронавирус
Lite
On Top