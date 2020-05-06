Коронавирус постоянно мутирует: ученые дали новый прогноз о количестве инфицированных

Коронавирус в Украине и мире (Коллаж РБК-Украина)

Ученые сообщили новую цифру инфицированных коронавирусом во всем мире

Коронавирус продолжает свое наступление в Украине и во всем мире. Количество инфицированных с каждым днем увеличивается и только треть из них выздоравливает. Более 250 тысяч человек в разных странах скончались от осложнений.

Ученые продолжают проводить исследования о новой коронавирусной инфекции, искать от нее лечение и вакцину. Исследователи из Института генетики Университетского колледжа Лондона спрогнозировали, что COVID-19 мог поразить более 760 миллионов человек и это составит около 10% всего населения Земли.

Как рассказал один из авторов исследования Франсуа Баллу, коронавирус начал распространяться по планете еще в конце 2019 года и первые инфицированные появились задолго до того, как были зарегистрированы первые официальные больные с COVID-19, пишет CNN.

Он отметил, что искать теперь нулевых пациентов становится бессмысленно, так как их было слишком много и они появлялись в различных точках мира.

Ученые также установили, что нет никаких доказательств того, что коронавирус становится более передаваемым и обязательно вызывает серьезное заболевание.

"Вирус постоянно меняется, но это само себе не означает, что он становится хуже", - добавил Баллу.

Он отметил, что новые данные о заражении людей еще в 2019 году, а также анализ всех данных о пандемии, дают основания думать, что вирус поразил намного больше людей, чем есть в официальной статистике.

"Это одна из плохих новостей. Некоторые врачи надеялись, что вирус циркулирует всего пару месяцев. Возможно, он незаметно заразил намного больше людей, чем об этом сообщалось. Это вселяло надежду на то, что в определенных группах появился коллективный иммунитет. Все надеялись на это, и я тоже", - рассказал ученый и объяснил, что скорее всего этого не произошло из-за постоянной мутации вируса.

"Все вирусы естественным образом мутируют. Мутации сами по себе не являются плохой вещью, и не стоит полагать, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидалось. Пока мы не можем сказать, становится ли SARS-CoV-2 более или менее летальным и заразным", - резюмировал ученый.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали, когда в Украине может произойти вторая волна коронавируса.