Коронавірус постійно мутує: вчені дали новий прогноз про кількість інфікованих

Коронавірус в Україні і світі (Колаж РБК-Україна)

Вчені повідомили нову цифру інфікованих коронавірусом у всьому світі

Коронавірус продовжує свій наступ в Україні й у всьому світі. Кількість інфікованих з кожним днем збільшується і лише третина з них одужує. Понад 250 тисяч людей у різних країнах померли від ускладнень.

Вчені продовжують проводити дослідження про нову коронавірусну інфекцію, шукати від неї лікування і вакцину. Дослідники з Інституту генетики Університетського коледжу Лондона спрогнозували, що COVID-19 міг вразити понад 760 мільйонів осіб і це складе близько 10% всього населення Землі.

Як розповів один з авторів дослідження Франсуа Балу, коронавірус почав поширюватися по планеті ще в кінці 2019 року і перші інфіковані з'явилися задовго до того, як були зареєстровані перші офіційні хворі з COVID-19, пише CNN.

Він зазначив, що шукати тепер нульових пацієнтів стає безглуздо, через те, що їх було занадто багато і вони з'являлися в різних точках світу.

Вчені також встановили, що немає ніяких доказів того, що коронавірус стає більш заразним та обов'язково викликає серйозне захворювання.

"Вірус постійно змінюється, але це саме по собі не означає, що він стає гірше", - додав Бала.

Він зазначив, що нові дані про зараження людей ще у 2019 році, а також аналіз всіх даних про пандемію, дають підстави думати, що вірус вразив набагато більше людей, ніж є в офіційній статистиці.

"Це одна з поганих новин. Деякі лікарі сподівалися, що вірус циркулює всього пару місяців. Можливо, він непомітно заразив набагато більше людей, ніж про це повідомлялося. Це вселяло надію на те, що в певних групах з'явився колективний імунітет. Всі сподівалися на це, і я теж", - розповів учений і пояснив, що швидше за все цього не сталося через постійну мутацію вірусу.

"Всі віруси природним чином мутують. Мутації самі по собі не є поганою річчю, і не варто вважати, що SARS-CoV-2 мутує швидше або повільніше, ніж очікувалося. Поки ми не можемо сказати, чи стає SARS-CoV-2 більш або менш летальним і заразним", - резюмував вчений.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, коли в Україні може відбутися друга хвиля коронавірусу.