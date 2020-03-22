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Коронавирус: как наказывают в разных странах за нарушение карантина

STYLERКоронавирус    22.03.2020 - 19:55
Коронавирус: как наказывают в разных странах за нарушение карантина
Штрафы за нарушение карантина (Коллаж РБК-Украина)

За нарушение карантина в других странах мира введены очень суровые наказания

Карантин в Украине введен в связи с угрозой распространения коронавируса. Во всех городах закрыты увеселительные заведения, учреждения, школы и детские сады. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, ритуальные службы, почты и банки. Приостановлено железнодорожное, авиа и автобусное сообщение, а в городах разрешено передвигаться транспортом по 10 человек и с обязательным ношением защитных масок. За нарушения правил карантина были введены штрафы – от 17 до 34 тысяч гривен.

Карантин введен также во многих странах Европы и на странице Украинского института будущего в Facebook разместили данные о том, как наказывают нарушителей карантинного режима.

Коронавирус: как наказывают в разных странах за нарушение карантина

Штрафы за нарушения карантина в других странах

Самые суровые штрафы в Чехии, Канаде и Австралии. В Чехии граждане заплатят 100 тысяч евро за отказ от самоизоляции, в Канаде – 1 миллион долларов из 3 года тюрьмы за распространение коронавируса.

В Австралии первый штраф за отказ от самоизоляции – 20 тысяч долларов, повторный – 100 тысяч долларов. В Китае пошли дальше – криминальная ответственность вплоть до смертной казни.

В Великобритании оштрафуют на 1000 евро за отказ от карантина или прохождения теста, в Словакии – 1659 евро за отказ от самоизоляции. В Австрии отказ обойдет дороже – 2180 евро.

В Италии, которая перегнала по смертности Китай – 206 евро или 3 месяца тюрьмы. В России – 1 тысяча долларов за отказ от госпитализации или самоизоляции, могут и на год в тюрьму отправить.

В Южной Корее отказа от самоизоляции обойдется в 8 тысяч долларов. В США – 10 тысяч долларов или 9 месяцев тюрьмы. Столько же обойдется отказ в Сингапуре.

Напомним, ранее мы писали о том, какие штрафы предусмотрены для украинцев, которые нарушат условия карантина.

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