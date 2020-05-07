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Коронавирус и дети: кто рискует переболеть COVID-19

STYLERКоронавирус    07.05.2020 - 11:59
Коронавирус и дети: кто рискует переболеть COVID-19
Коронавирусом рискуют заболеть малыши и подростки с хроническими заболеваниями (коллаж РБК-Украина)

Украинский врач рассказал, кто из детей больше всего подвержен инфекции

Коронавирус не щадит никого из-за того, что постоянно мутирует. Кроме пожилых людей с хроническими заболеваниями он может поражать также малышей и подростков с тяжелыми болезнями. Об этом сообщила детский инфекционист, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Людмила Палатная.

В группе риска груднички, а также школьники, у которых диагностированы хронические болезни.

"Подростки с хроническими заболеваниями (бронхиальной астмой, муковисцидозом, сахарным диабетом, ожирением, ревматоидным артритом) и те, которые ранее болели пневмонией. Также коронавирус опасен для детей, страдающих от онкологических заболеваний или иммунодефицитных состояний", — рассказала "Фактам" Палатная.

Отмечается, что если коронавирус найден у женщины, которая в положении, следует при рождении ребенка сделать тест и ему. Как отмечают врачи, такие случаи уже были зафиксированы в мировой практике.

Ранее мы писали, что украинские медики сообщали, что очень часто дети переносят инфекцию без симптомов, но это представляет опасность для других членов семьи.

Читайте также, украинский педиатр сообщила, в каком возрасте дети рискуют заболеть COVID-19.

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