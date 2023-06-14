Користь чи шкода. Спортивний дієтолог розкрив всю правду про знежирену "молочку"

Багато хто з нас запитує, чи можна їсти знежирені молочні продукти? Чи є у них щось корисне для організму?

Чим відрізняються знежирені молочні продукти від звичайних

Відсутність чи слідова кількість жиру. Звідси й нижча калорійність, якщо порівнювати молочні продукти, які нічого не додавали. Наприклад, кисломолочний сир 5% має калорійність 116 ккал/100 г, тоді як знежирений сир - 72 ккал.

Менш привабливий смак, оскільки жир надає їжі смаку і коли жир з продукту забирають, продукт стає ніяким.

Менша здатність насичувати, оскільки жир уповільнює процеси травлення.

Найменша кількість жиророзчинних вітамінів, оскільки молочний жир є їх носієм.

Коли ми говоримо про жиророзчинні вітаміни в молочному жирі, насамперед слід мати на увазі вітамін А, оскільки він присутній у молочних продуктах у помітній кількості. Тільки потім згадують про вітаміни D та Е.

Важливо знати

Молочні продукти не є унікальним джерелом вітаміну А, і справді у них його не так і багато.

Молочні продукти в принципі не розглядаються як важливе джерело вітаміну D (у великих кількостях вітамін D міститься лише у жирній рибі). Помітна кількість цього вітаміну може міститися в збагаченому вітаміном D молоці, у тому числі знежиреному.

Вітаміну Е у молочних продуктах міститься мінімально незалежно від жирності.

Якщо говорити про водорозчинні вітаміни групи В, то в знежирених продуктах вони нікуди не діваються. Наприклад, якщо порівняти сир з 2% жиру і сир з 10% жиру, вони містять однакову кількість вітамінів В1, В3, В6, В9 і В12. Цілісне та знежирене молоко містять приблизно однакову кількість вітамінів групи В.

Що стосується мінералів, то в менш жирних продуктах їх або стільки ж, або навіть більше, ніж жирніших.

Чим менше у молочному продукті жиру, тим більше кальцію. Тому у цьому контексті знежирені молочні продукти мають невелику перевагу.