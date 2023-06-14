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Користь чи шкода. Спортивний дієтолог розкрив всю правду про знежирену "молочку"

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Середа 14 червня 2023 09:52
Користь чи шкода. Спортивний дієтолог розкрив всю правду про знежирену "молочку" Фото: Чи корисна знежирена "молочка" (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Багато хто з нас запитує, чи можна їсти знежирені молочні продукти? Чи є у них щось корисне для організму?

На це запитання відповів спортивний дієтолог Олександр Максименко в Instagram.

Чим відрізняються знежирені молочні продукти від звичайних

  • Відсутність чи слідова кількість жиру. Звідси й нижча калорійність, якщо порівнювати молочні продукти, які нічого не додавали. Наприклад, кисломолочний сир 5% має калорійність 116 ккал/100 г, тоді як знежирений сир - 72 ккал.
  • Менш привабливий смак, оскільки жир надає їжі смаку і коли жир з продукту забирають, продукт стає ніяким.
  • Менша здатність насичувати, оскільки жир уповільнює процеси травлення.
  • Найменша кількість жиророзчинних вітамінів, оскільки молочний жир є їх носієм.
  • Коли ми говоримо про жиророзчинні вітаміни в молочному жирі, насамперед слід мати на увазі вітамін А, оскільки він присутній у молочних продуктах у помітній кількості. Тільки потім згадують про вітаміни D та Е.

Важливо знати

Молочні продукти не є унікальним джерелом вітаміну А, і справді у них його не так і багато.

Молочні продукти в принципі не розглядаються як важливе джерело вітаміну D (у великих кількостях вітамін D міститься лише у жирній рибі). Помітна кількість цього вітаміну може міститися в збагаченому вітаміном D молоці, у тому числі знежиреному.

Вітаміну Е у молочних продуктах міститься мінімально незалежно від жирності.

Якщо говорити про водорозчинні вітаміни групи В, то в знежирених продуктах вони нікуди не діваються. Наприклад, якщо порівняти сир з 2% жиру і сир з 10% жиру, вони містять однакову кількість вітамінів В1, В3, В6, В9 і В12. Цілісне та знежирене молоко містять приблизно однакову кількість вітамінів групи В.

Що стосується мінералів, то в менш жирних продуктах їх або стільки ж, або навіть більше, ніж жирніших.

Чим менше у молочному продукті жиру, тим більше кальцію. Тому у цьому контексті знежирені молочні продукти мають невелику перевагу.

Читайте також, який сир потрібно їсти всім після 60-и.

Крім того, названо найнебезпечніше місце в холодильнику, де не можна зберігати молоко.

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