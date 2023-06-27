Копійки з вашого гаманця можна продати за сотні тисяч гривень: які монети є рідкісними

Багато номіналів копійок уже вийшли з обігу, проте серед них можуть ховатися справжні "реліквії" для нумізматів. Таким чином продавши рідкісні монети, ви можете заробити непогану суму грошей.

Які монети є найціннішими

2 копійки 1992 року. Одна із кількох найдорожчих розмінних монет України через обмеженість у виготовленні: від декількох десятків до сотні штук. Вартість монети називають від 5 000 до 20 000 гривень.

Одна із кількох найдорожчих розмінних монет України через обмеженість у виготовленні: від декількох десятків до сотні штук. Вартість монети називають від 5 000 до 20 000 гривень. 5 копійок 1992 року. Монета є абсолютно звичайною, проте якщо тризуб і шрифт дещо нетипових пропорцій і відсутній логотип банкнотно-монетного двору НБУ, тоді продати її можна мінімум за 10 000 гривень.

Монета є абсолютно звичайною, проте якщо тризуб і шрифт дещо нетипових пропорцій і відсутній логотип банкнотно-монетного двору НБУ, тоді продати її можна мінімум за 10 000 гривень. 25 копійок 1992 року. Цінність цієї монети полягає в її недоліках. Якщо ягоди калини "зліпляться" між собою, вартість копійки стане 2 000 гривень. А якщо натрапите на монету з двома аверсами (тризуб з обох боків), за цей брак просять від 6 000 гривень.

Цінність цієї монети полягає в її недоліках. Якщо ягоди калини "зліпляться" між собою, вартість копійки стане 2 000 гривень. А якщо натрапите на монету з двома аверсами (тризуб з обох боків), за цей брак просять від 6 000 гривень. 50 копійок 1992 року. У тиражі цієї монети було чимало недоліків, за які ви можете отримати як кілька гривень, так і декілька десятків тисяч. Найдорожчий недолік - це подвійний аверс, його зміщення відносно реверса, варіації металу.

У тиражі цієї монети було чимало недоліків, за які ви можете отримати як кілька гривень, так і декілька десятків тисяч. Найдорожчий недолік - це подвійний аверс, його зміщення відносно реверса, варіації металу. 1 гривня 1992 року. Таких монет було викарбувано всього 150 штук станом на 2016 рік. Тому на аукціонах можна знайти кілька таких гривень вартістю від 15 000.

Скільки коштують монети на аукціонах

Впевнені, що монету номіналом 15 копійок ви ні разу не бачили. Тоді й не дивно, що вона вважається такою рідкісною. На сайті аукціонів за неї хочуть відразу 50 000 гривень.

Під час виготовлення цих двох копійок помилково використали інший інструмент, тому вінок навколо номіналу є меншим, ніж у решті партії. Чиясь давня помилка тепер допоможе власникам монети озолотитися на сотні тисяч гривень!

Як зазначив автор цього лоту, монета виконана із міді. Проте на продаж він її виставив, щоб знайти фахівця, який допоможе визначити її стан. Цікаво, що буквально через декілька годин після розміщення монету придбали за 100 000 гривень.