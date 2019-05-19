Кому выгодно? В Запорожской области убили ветерана АТО

Коллаж РБК-Украина

Активиста убили по непонятным причинам

В Запорожской области в городе Энергодар убили участника АТО, соучредителя организации "Защитники Украины" Евгения Бабанского. Об этом сообщила Ольга Решетилова в соцсети Facebook.

"Плюс 1 смерть активиста при непонятных обстоятельствах, которую сразу пытаются представить как бытовое убийство. Плюс 1 требование эффективного расследования. Недавно я написала, что насилия в отношении активистов стало значительно меньше. Видимо, ошиблась", - указано в сообщении.

Отмечается, что Бабанский был соратником политического заключенного Евгения Панова.

Фото: (facebook.com/o.reshetylova)

Подписчики тут же принялись обсуждать новость. Также в комментариях отметили, что уже есть задержаный:

Кому выгодно?

Ужасно людское равнодушие, потому как свидетели, скорее всего, были.

В покушениях на активистов главная информация - чем занимался? Против кого выступал? должны быть интервью какие-то, сообщения его... свидетельство друзей.

Уже есть задержанный.

Ранее на Донбассе погиб украинский воин наводчик-оператор 5-й роты, 54-й отдельной механизированной бригады, 21-летний Александр Олегович Цапенко.

Кстати, 23 апреля военные ВСУ в ответ на обстрелы российских террористических бандформирований нанесли точные прицельные выстрелы по вражеских пулеметных точках и ликвидировали их.