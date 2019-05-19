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Кому вигідно? У Запорізькій області вбили ветерана АТО

STYLERЖиття    19.05.2019 - 15:14
Кому вигідно? У Запорізькій області вбили ветерана АТО
Колаж РБК-Україна

Активіста вбили з незрозумілих причин

У Запорізькій області в місті Енергодар вбили учасника АТО, співзасновника організації "Захисники України" Євгена Бабанского. Про це повідомила Ольга Решетілова у соцмережі Facebook.

"Плюс 1 смерть активіста при незрозумілих обставинах, яку відразу намагаються представити як побутове вбивство. Плюс 1 вимога ефективного розслідування. Нещодавно я написала, що насильства щодо активістів стало значно менше. Мабуть, помилилася", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що Бабанський був соратником політичного в'язня Євгена Панова.

Кому вигідно? У Запорізькій області вбили ветерана АТО

Фото: (facebook.com/o.reshetylova)

Підписники тут же почали обговорювати новину. Також у коментарях відзначили, що вже є затриманий:

  • Кому вигідно?
  • Жахлива людську байдужість, бо свідки, швидше за все, були.
  • У замахах на активістів головна інформація - чим займався? Проти кого виступав? повинні бути інтерв'ю якісь, повідомлення його... свідчення друзів.
  • Вже є затриманий.

Раніше на Донбасі загинув український воїн навідник-оператор 5-ї роти, 54-ї окремої механізованої бригади, 21-річний Олександр Олегович Цапенко.

До речі, 23 квітня військові ВСУ у відповідь на обстріл російських терористичних бандформувань завдали точні прицільні постріли по ворожих кулеметних точках і ліквідували їх.

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