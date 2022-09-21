Не кутайте! Комаровський розповів, як правильно одягати дітей у холоди

Лікар Комаровський нагадав батькам основне правило одягу дітей у холоди – не кутати. Одягати на дитину все що можна з одягу - зовсім неправильно, через це вона може спітніти, і внаслідок цього захворіти.

Як адекватно одягнути дитину в холодну пору року, заслужений педіатр розповів у себе в журналі.

Чи потрібно одягати дитину тепліше, ніж себе?

Для початку згадайте закони терморегуляції. Головним органом терморегуляції організму є шкіра. Судини шкіри можуть розширюватися і в такому разі організм віддає тепло, і звужуватись – тоді тепло зберігається всередині організму.

Якщо людське тіло контактує з холодом, вітром і при цьому судини звужені – це ознака нормальної терморегуляції. Тобто шкіра може бути прохолодною на дотик, але це не означає, що дитина змерзла. А якщо шкіра тепла – то через неї йтиме активний процес віддачі тепла. Діти швидше спітніють, ніж дорослі. А після цього дуже легко переохолодитись та захворіти.

Тому дуже важливо не кутати дитину, а зробити кілька шарів одягу із натуральних тканин, жодної синтетики.

Є тільки один виняток, коли дитину потрібно одягнути тепліше, ніж себе - це, коли малюк у візочку та на вас чекає довга прогулянка.

Діти віком понад два роки зазвичай дуже активні, вони рухаються постійно. Тому зайву кофту краще надіти на себе, якщо ви збираєтесь сидіти на лавці.

Пам'ятайте про безпеку

Не допускайте жодних елементів одягу зі шнурками і зав'язками, це може потрапити на деталі каруселів, велосипедів, самокатів. Також подібні елементи легко можуть зачепитися за щось на гірках чи лазалках.

Тісне взуття веде до обмороження ніг взимку, не купуйте одяг та взуття "впритул".

Пам'ятайте, що повітря, що циркулює між шарами одягу, взуття та шкірою, відмінно зберігає тепло.

Верхній одяг має бути легким, але теплим, непромокаючим і зручним для дитини - з липучками, які регулюються, і посиленими елементами на ліктях і колінах.

Замість шарфа вибирайте манішку або шолом із коміром з якісного матеріалу, який би добре захищав та зігрівав шию.

Вибирайте речі з якісних матеріалів для дитячого гардеробу - бавовняну білизну та взуття, що не промокає, і верхній одяг на сучасних утеплювачах і мембранах.